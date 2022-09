4. NL BJ-KC-VT Pitomača prekinula ‘prokletstvo’ protiv Čazme, raspucana Slatina ‘torpedirala’ Graničar, Voćin osvojio prvi četvrtoligaški bod, ‘Grofovi’ uvjerljivo poraženi protiv Tehničara

Proteklog je vikenda odigrano drugo kolo 4. Nogometne lige Bjelovar – Koprivnica – Virovitica.

Nogometaši Pitomače, nakon domaćeg trijumfa protiv Bilogore ’91 iz Grubišnog Polja, ostvarili su još jednu vrijednu pobjedu, ovog puta na neugodnom gostovanju u Čazmi. U najavi susreta trener Presečan rekao je kako očekuje tešku i neizvjesnu utakmicu s obzirom da su Čazmanci prošle sezone dvaput zaustavili Pitomačane, ali ovog puta sve je bilo suprotno.

Iako je domaća momčad stigla do početne prednosti pogotkom Nekića s bijele točke u 18. minuti, samo tri minute kasnije odlično se na povratnu loptu snašao Valentino Paradinović i matirao nemoćnog Koloveka za 1:1. Drugi pogodak gostujuće momčadi stigao je u 32. minuti i bio je gotovo preslika prvog. Ponovno je u glavnoj ulozi bio Paradinović i Pitomačani dolaze do prve prednosti. U nastavku susreta, u 68. minuti, gosti povećavaju prednost, iskusni Ivan Begović rutinski je pogodio za 3:1. Čazma se nije predavala i osam minuta kasnije smanjuje gostujuću prednost na 3:2. Strijelac je nakon jedne kontre bio Dario Kirin. U 83. minuti, zbog drugog žutog kartona iz igre je isključen domaći igrač Josip Margetan. Sve dileme oko pobjednika u ovom susretu riješio je Ivan Kovačec u drugoj minuti sudačke nadoknade kada je ‘povaljao’ domaću obranu i smireno poentirao za konačnih 4:2.

-Pitomača jako rijetko dobiva susrete u Čazmi, svi klubovi imaju svoju ‘crnu mačku’, a za nas je to definitivno momčad Čazme i zato sam izuzetno sretan zbog ove pobjede i nova tri boda. Bili smo bolji i zasluženo slavili, možda smo čak i prije trebali odvesti utakmicu u mirne vode i riješiti pitanje pobjednika, ali to je nogomet. Veseli me što smo stvorili puno prilika i što se polako vraćamo na razinu koja je potrebna da bi se upustili u borbu za naslov – prezadovoljan je Presečan.

Čazma – Pitomača 2:4

Igrač utakmice: Valentino Paradinović

NOGOMETAŠI SUHOPOLJA UPISALI I DRUGI OVOSEZONSKI PORAZ

Suhopoljski ‘grofovi’ niti u drugom kolu nisu uspjeli doći do boda, ali niti do pogotka. Nakon teškog poraza na otvaranju sezone, na gostovanju u Molvama kod Mladosti, Suhopolje po dobrom neće pamtiti niti prvu domaću ovosezonsku utakmicu budući da je na stadionu Park slavio Tehničar iz Cvetkovca s visokih 5:0.

Gosti su u prednost došli preko Ivana Vrkića u 18. minuti, a isti je igrač povisio prednost dvije minute kasnije. Do odlaska na odmor Hrvoje Bači poentirao je za 0:3, Bači je bio strijelac i četvrtog pogotka u 65. minuti, dok je konačnih 0:5 u 67. minuti postavio Tomislav Hudak.

Suhopolje – Tehničar Cvetkovec 0:5

Najbolji u domaćim redovima: Dominik Šantavec

RASPUCANA SLATINA U LEGRADU TORPEDIRALA DOMAĆI GRANIČAR

Momčad Slatine odigrala je odličnu utakmicu na gostovanju kod Graničara u Legradu. U prvih 20 minuta igre Slatinčani su postigli čak četiri zgoditka. Strijelci su bili Alessandro Felix Da Silva Zanete u osmoj, Matija Bubaš u 11. i 16. te Matej Kupres u 20. minuti susreta. U posljednje tri minute prvog dijela mreže su se tresle još dva puta. Dorian Bogati postigao je peti zgoditak za goste u 43. minuti, a jedini pogodak za domaću momčad polučio je Hrvoje Mlinarić u 45. minuti.

U drugom dijelu igra se malo primirila, pa je postignut samo jedan zgoditak. Konačni rezultat 6:1 za Slatinu postavio je mladi Tin Cader u posljendjoj minuti utakmice. Igru slatinske momčadi nosio je odlični Rafael Coelho Da Silva Alef.

Graničar Legrad – Slatina 1:6

Igrač utakmice: Rafael Coelho Da Silva Alef.

VOĆIN I DINAMO IZ PREDAVCA REMIZIRALI U MIKLEUŠU

Voćin je u svojoj prvoj domaćoj utakmici, na terenu u Mikleušu, u 4. nogometnoj ligi remizirao s Dinamom iz Predavca rezultatom 2:2.

U 17. minuti dosuđen je kazneni udarac za domaću momčad, ali Emanuel Jaković nije uspio svladati gostujućeg vratara Serge Rodrigue Mietchopa. Već u idućoj minuti sudac Nikola Sabolić pokazao je na bijelu točku, ali ovog puta za goste. Djef Stanes Ekeu Monkam također nije bio precizan, pa je ostalo 0:0.

U 36. minuti Robert Rumenjak dovodi Dinamo u prednost. Nakon deset minuta igre u drugom dijelu Ivan Vuković majstorski je nadmudrio gostujućeg vratara za 1:1. Osam minuta prije kraja dosuđen je i drugi kazneni udarac za domaću momčad, koji je uspio realizirati Ivan Čović. Kada su u domaćim redovima već bili uvjereni da sva tri boda ostaju Voćinu, igrač Dinama Leonardo Lalić svojim pogotkom postavio je konačnih 2:2.

Voćin – Dinamo Predavac 2:2

Najbolji u redovima Voćina: Ivan Vuković

(www.icv.hr, ts, mš, mr, foto: ilustracija)