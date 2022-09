4. NL BJ-KC-VT Presečan uoči derbija: Nadam se da će Milinović i ovog vikenda ostati bez pogodaka, napadač Ferdinandovca: Veliki respekt za bivšu momčad, ali očekujem prekid golgeterskog posta

Nogometni klubovi u 4. ligi Bjelovar – Koprivnica – Virovitica stigli su do četvrtog ligaškog kola. Od predstavnika s područja VPŽ u glavnoj je ulozi ponovno Pitomača koja će u susretu gornjeg dijela ligaške ljestvice put Ferdinandovca, na noge momčadi starog rivala.

Nakon slabije prošle sezone, domaća momčad svoje redove pojačala je s nekoliko iskusnih igrača, a jedan od njih je i Dino Milinović, koji je u Ferdinandovac stigao upravo iz Pitomače, u čijim se redovima prošle sezone okrunio titulom najboljeg strijelca lige. Ferdinandovčani su ove sezone u prvenstvo startali s dvije pobjede i porazom, a Milinović u prva tri kola nije zatresao suparničke mreže.

-Nadam se da će i nakon ove utakmice ostati na nuli, a nakon toga mu ponovno želim da bude najbolji topnik prvenstva – rekao je u šali, u najavi susreta, pitomački strateg Ivan Presečan.

Pitomačani su proteklog vikenda nastavili stopostotan niz u županijskom derbiju protiv Suhopolja i s maksimalnih devet bodova putuju na još jedno neugodno gostovanje.

-Ferdinandovac je ove sezone u prvenstvo startao jako dobro i zasigurno ima velika očekivanja, znamo jako dobro gdje idemo i znamo da nas čeka teška utakmica, ali i mi imamo svoju kvalitetu. U prva tri kola upisali smo tri pobjede i maksimalnih devet bodova i jedva čekamo početak ovog derbija. Spremni smo, idemo odigrati pravu mušku utakmicu i dati sve od sebe, pa se onda možemo nadati i ‘punom plijenu’ – zaključio je Presečan.

Derbiju se veseli i već spomenuti Dino Milinović, prošle sezone najbolji topnik Pitomače, a sada napadač Ferdinandovca.

-Očekujem da će epitet nedjeljnog derbija biti opravdan. Igram protiv bivših suigrača, to su dečki s kojima sam godinu dana dijelio svlačionicu i među kojima sam stekao puno prijatelja s kojima se redovno čujem, ali dat ćemo sve od sebe i nadam se pozitivnom rezultatu. Kada govorimo o Pitomači, naravno da imamo respekt, znamo svi o kakvoj je momčadi riječ, ali mi smo u ovom derbiju domaćini i to ćemo pokazati na terenu. Nadam se da će me i golovi krenuti baš protivih bivše ekipe, sve u svemu, očekujem tvrdu i uzbudljivu utakmicu i jak tempo – dodao je Milinović.

Nogometnu pravdu u ovom susretu dijeli Stjepan Hruškar, pomoćnici su mu Slavko Miklečić i Graziano Višić, a delegat Mirko Penava.

4. NL BJ-KC-VT, 4. kolo – subota, 17. rujna u 16:30

Bilogora ’91 (GP) – Dinamo (P)

Garić (G) – Voćin

Graničar (L) – Mladost (KP)

Čazma – Slatina

Suhopolje – Borac (I)

Mladost (M) – Tehničar (C)

4. NL BJ-KC-VT, 4. kolo – nedjelja, 18. rujna u 16:30

Ferdinandovac – Pitomača

(www.icv.hr, ts, foto: arhiva)