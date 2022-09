DAN GRADA SLATINE Koncert Miroslava Škore Slatini za 725. rođendan

Da slatinska publika voli slavonski štih vidjelo se na koncertu Cecilije prošle nedjelju kada se na Trgu sv. Josipa okupio velik broj posjetitelja, no koncert Miroslava Škore je sinoć (petak) okupio je još veći broj ljudi.

Red pjesme, red pošalica, odlična komunikacija s publikom, sve je to bio pravi recept kako doći do srca obožavatelja koji su pristigli iz svih dijelova Virovitičko-podravske županije. U širem centru gada nije bilo mjesta za parkiranje, pa su neki svoja vozila morali parkirati i nekoliko stotina metara od mjesta koncerta te pješice doći do Trga sv. Josipa kako bi uživali u Škorinom koncertu.

Na kraju ovog glazbenog događaja, renomirani hrvatski pjevač, kojemu, kako je i sam rekao, pjesma bolje ide od politike, spremno je stao ispred kamera mobitela svih onih koji su s njim htjeli fotografirati. Bio je to pun pogodak Slatini za rođendan. Zagrijavanje za Škorin nastup odradio odličan glazbeni sastav Black Tatoo. Kako je bilo na koncertu u Slatini pogledajte u našoj fotogaleriji.

(www.icv.hr, adf; Foto: D. Fišli)