Grad Osijek pruža maksimalnu pomoć osječkoj obitelji Šivak čija je kuća stradala u požaru: Osiguran im je smještaj, slijedi obnova

Nakon što je dom osječke obitelji Šivak u Fruškogorskoj ulici izgorio u požaru 09. kolovoza, Grad Osijek ustupio im je smještaj u hostelu Stara pekara u Tvrđi. Tročlanu obitelj Zlatka, Radmilu i njihova sina Luku, posjetio je zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin koji je također i tragične večeri bio uz obitelj, te joj odmah ponudio smještaj u hostelu.

– Najvažnije je da nitko u požaru nije nastradao, no kuća je izgorjela praktično do temelja i gotovo ništa od stvari nije spašeno. Drago mi je da je obitelj Šivak, koliko čujem, zadovoljna uvjetima ovdje u hostelu, no još je važnije da je poruka koju smo poslali našim sugrađanima naišla na plodno tlo, da smo kao društvo i zajednica složni i spremni pomoći ljudima kojima se dogodila tragedija i dati im do znanja da nisu sami, da neće ostati bez krova na glavom, na ulici. To smo kao društvo dužni, što smo u ovom slučaju i učinili – rekao je Vulin.

Dodao je kako se Grad Osijek želi snažno uključiti u obnovu kuće obitelji Šivak, a istu su želju već izrazili i neki osječki poduzetnici.

– Svakako bih izdvojio gospodina Zetovića i njegovu trvrtku, koja će donirati svu stolariju za kuću obitelji Šivak, a ja ovim putem pozivam i sve ostale naše sugrađane i poduzetnike koji se bave građevinom da se također uključe kako bismo što prije izgradili novu kuću, da obitelj Šivak što prije ima svoj krov nad glavom, pod kojim može živjeti. Hvala i svim pojedincima koji su se do sada javili i ponudili pomoć u obliku kućanskih aparata i ostalih potrepština. Pomoć je još uvijek potrebna i mi ćemo se kao Grad, uz osiguravanje smještaja, uključiti i u organizacju i koordinaciju obnove, organizirati inženjere koji će procijeniti do koje se mjere kuća mora rekonstruirati te informirati građane na koji način mogu pomoći kako bi se ova obitelj što prije vratila u svoju Fruškogorsku ulicu – poručio je Vulin.

Radmila Šivak, zahvalila je svima koji su im pomogli i pomažu, a još jednom se prisjetila tragičnog događaja.

-Suprug i sin izišli su iz kuće kako bi mi popravili bicikl, a ja sam se u jednom trenutku zaputila u kuću po mobitel. Prišavši ulaznim vratima, primijetila sam malenu rupu iz koje je dolazilo svjetlo, a kada sam ih otvorila, zatekla sam veliki požar. Istrčala sam i rekla sinu da zove vatrogasce, no sve je nestalo u 15 minuta – ispričala je novinarima Radmila Šivak.

Ipak uspjeli su spasiti nekoliko uspomena i predmeta, među njima diplomu, obiteljske fotografije te zaručničko i vjenčano prstenje.

Sv koji žele pomoći toj unesrećenoj osječkoj obitelji, mogu to učiniti uplatom na račun Luke Šivaka u Addiko banci: HR3425000093107145352.

(www.icv.hr, tj)