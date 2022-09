Hrvatske vode pripremile projekt izgradnje retencije Marjanac u Dolcima, no mještani ne daju svoju zemlju na kojoj bi trebala biti izgrađena

S velikim problemom susreli su se mještani orahovačkog prigradskog naselja Dolci. Naime, oko njihovog mjesta u planu je Hrvatskim vodama izgradnja retencije i akumulacije Marjanac. Riječ je o projektu koji je pokrenut još 2006. godine, od tada iz Hrvatskih voda kontakta s mještanima Dolaca nije bilo, a retencija bi trebala biti građena na mjestu gdje mještani imaju svoje posjede.

U cilju rješavanja ovog problema Mjesni odbor Dolci, na čelu s predsjednikom Marijom Gubeljakom, sazvao je Zbor građana kojem su uz mještane, vlasnike navedenih posjeda, nazočili i gradonačelnik Orahovice Saša Rister, direktor Vodno-gospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu u Hrvatskim vodama Željko Kovačević te Tomislav Katalinić, direktor Komunalnog poduzeća Papuk.

– Hrvatske vode su već ušle na naša zemljišta bez da nas se pitalo za dozvolu, što je dovelo do velikog nezadovoljstva mještana. MO Dolci već je ranije napravio sastanak s vlasnicima posjeda na kojima bi buduća akumulacija trebala biti građena, a zaključak istog je protivljenje izgradnji akumulacije jer na taj način mi gubimo svoju djedovinu, zemlju, šumu i sve ostalo od čega godinama živimo. Mi svoju zemlju ne damo i dogovoreno je kako ćemo se obratiti odvjetniku, dakle, idemo u pravnu borbu. Moram reći kako su na tim posjedima šume s hrastovima starim preko 100 godina, to je zemlja koju su naši preci obrađivali i mi sada nastavili i nema tih novaca za koje bi mi to prodali – rekao je Gubeljak.

Gradonačelnik Saša Rister naglasio je kako razumije mještane i njihov zahtjev, ali kako je projekt već u poodmakloj fazi.

– Hrvatske vode već imaju pripremljenu lokacijsku dozvolu i uložili su već velika sredstva u kompletnu pripremu ovog projekta jer prošlo je već 16 godina od prve ideje za ovu retenciju. S druge strane razumijem mještane koji brane svoje posjede koji su njihovi godinama i ovo je doista stvar koja mora biti rješavana zajednički sa svim stranama. Kada će i kako ovaj projekt biti realiziran to sada ne možemo znati jer mještani Dolaca ne žele dati svoju zemlju – rekao je Rister.

Direktor Vodno-gospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu u Hrvatskim vodama Željko Kovačević naglasio je kako je ovaj projekt već odavno ”sazrio” i kako ga je nemoguće sada prekinuti.

– Projekt podrazumijeva izgradnju jedne retencije i jedne akumulacije i uređenja tih vodotoka. Retencija je površine oko 4ha koju mi želimo zauzeti te akumulaciju koja se prostire oko 25,7 ha što građevinskog, što šumskog područja. Mještani ne žele dati svoju zemlju, a moram reći da su Hrvatske vode vodile Upravni postupak sukladno postojećoj zakonskoj regulativi i projekt retencije Marjanac je uvršten u prostorno-plansku dokumentaciju Virovitičko-podravske županije od 2006. godine kao i u istu dokumentaciju grada Orahovice. Ishođene su suglasnosti od okolišnih dokumenata kao što su uvjeti zaštite prirode, glavne i prethodne ocjene utjecaja na okoliš i ostali nužni dokumenti te smo sada pred dobivanjem građevinske dozvole i jednostavno moramo otkupiti ta zemljišta kako bi realizirali projekt. Pokušao sam danas objasniti da ovo nije interes samo Hrvatskih voda nego i njih samih. Negdje smo se usuglasili, negdje nismo i još uvijek pokušavamo pronaći zajednički jezik. Nama je u interesu da se ovaj projekt realizira jer mi drugog odgovora na ove urbane poplave, kojima smo svjedoci, nemamo– zaključio je Kovačević.

Niti ovaj sastanak nije donio konačan dogovor dvaju strana pa tako i na dalje slijede razgovori i pregovori kako bi svi bili zadovoljni.

