“Kušaj, spoznaj, oduševi se”: Posjetitelji Viroexpa degustirali najčešće vrste meda na području VPŽ

Med je najstarija vrsta zaslađivača. Sladak, gust, viskozan, tekući ili kristalizirani, proizvod je to koji proizvode medonosne pčele i na svijetu nema pčele koja „proizvodi loš med“. Nažalost, na tržištu meda, 30 do 35 posto je patvoreno. U medu se nalaze gotovo svi sastojci koji grade ljudski organizam, a „loš med“, rezultat je industrijskog punjenja meda ili nesavjesnog i nedovoljno educiranog pčelara. To je bila tema degustacije koja je održana na 25. Viroexpu, pod nazivom – “Medna šetnja, putevima naše županije“ koju je održala Nela Drača iz Tehnološko-inovacijskog centra Virovitica. U EU ima oko 600.000 pčelara, u Hrvatskoj ih je oko 10.000 i po tome su 19. u Europskoj uniji. Po broju košnica, hrvatski proizvođači zauzimaju 12. mjestu u EU, vodeća je Španjolska. Na degustaciji je predstavljeno sedam vrsta meda, koji su karakteristični i za područje Virovitičko-podravske županije.

Bagremov med (najpoznatiji je kao lijek za dišne tegobe, odlično pomaže kod probavnih smetnji, preporučuje se za opuštanje i smirenje protiv nesanice).

Lipov med (potiče znojenje, pomaže kod gripe, prehlade, upale probavnih i dišnih organa, pomaže iskašljavanje, smiruje ublažava glavobolju). Istodobno, osobe s bolestima srca i krvožilnog sustava ne bi ga smjele uzimati jer potiče krvotok.

Med od amorfe – sličan je bagremovom, no zbog količine cvjetnog praha crvene boje, dobiva crvenkastu notu. Bogat je mineralima i cvjetnim prahom, preporučuje se za jačanje imunološkog sustava, popravak krvne slike, jača srce. Dobar je izvor proteina, vitamina i minerala.

Cvjetni med je med od nektara raznog livadnog cvijeća, zbog čije različitosti, sadrži najviše ljekovitih tvari i eteričnih ulja. Blagotvoran je u liječenju probavnih, plućnih i bubrežnih tegoba. Pomaže kod bolesti srca i krvnih žila…

Med od uljane repice – blagotvorno djeluje na dišne organe, čisti jetru i regulira masne kiseline u organizmu. Pomaže u liječenju gastritisa, čisti organizam od teških metala, a zbog visokog udjela peludi, odličan je za mentalno zdravlje.

Medljikovac, je bogat antioksidansima i željezom. Podiže nivo hemoglobina u krvi, povećava snagu srca i izdržljivost krvnih žila. Pomaže kod slabokrvnosti i iscrpljenosti organizma. Ima protuupalna svojstva, pomaže kod bolesti organa za mokrenje.

Kestenov med – potiče rad crijeva, olakšava rad preopterećene jetre i žuči, štiti želučanu i crijevnu sluznicu. Preporučuje se kod bolesti želuca, dvanaesterca, žuči i jetre. Pola sata prije jela otvara apetit, a pola sata prije spavanja smiruje i ljudi imaju ugodan san.

(vpz.hr, Foto: K. Toplak)