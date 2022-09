Danas (petak) je obilježena 31. obljetnica oslobađanja vojnog skladišta Šištat kraj Virovitice. Svečanost je počela odavanjem počasti na spomen obilježju poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu na Gradskom groblju Virovitica, a nastavljena prigodnim programom u nekadašnjem vojnom skladištu Šištat. U ime organizatora ove svečanosti, UDVDR-a ogranak “Vukovi”, Taborište, o ovom važnom događaju prvi je govorio predsjednik ogranka Mirko Vuletić napomenuvši da je akcija oslobađanja započela u u nedjelju, 15. rujna 1991. u večernjim satima.

– Izviđanjem je ustanovljeno da jugo-vojska traktorima i kamionima odvozi materijalno tehnička sredstva iz vojnog skladišta Šištat. Odmah smo morali djelovati da to spriječimo. Naš zapovjednik Đuro Farkaš i njegov zamjenik Nikola Štampar, u dogovoru s pripadnicima voda Taborište, samoinicijativno kreću u akciju oslobađanja Šištata. U pomoć su nam došli vod Milanovac i vod Sveti Đurađ, a tu je bila prisutna i desetina iz Čemernice. Obostrano smo tijekom noći izmjenjivali vatru. Vidjevši da se neće moći izvući, jugo-vojnici su digli u zrak jedan dio skladišta Šištat, nakon čega smo ušli u kompleks i oslobodili ga. To je bila jedna od prvih oslobodilačkih akcija kojom se došlo do veće količine naoružanja, eksplozivnog materijala i potrebnih alata koji su kasnije korišteni u oslobađanju vojarne u Virovitici. Osim toga, ovo naoružanje znatno nam je olakšalo odlazak na borbene akcije na našem području– prisjetio se tog događaja Vuletić.

Gradonačelnik Ivica Kirin tom prigodom napomenuo je veliku važnost oslobađanja skladišta Šištat koja je zajedno s drugim akcijama tih dana rujna bila preduvjet za slobodu naših ljudi na ovom području.

– Veličina ovih događaja u bivšoj općini Virovitica, od oslobađanja sela Jasenaš, karaula u Novom Gracu i Terezinom Poljum do Šištata i u konačnici oslobađanja vojarne u Virovitici, bile su prve oslobodilačke akcije u Domovinskom ratu u Hrvatskoj. To ne smijemo nikada zaboraviti niti mi, niti generacije koje dolaze iza nas- rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

Ovog događaja prisjetio se i tadašnji predsjednik ratne općine Virovitice, sada voditelj Područnog odjela Ministarstva hrvatskih branitelja u Virovitici Anto Krišto.

– Kada o ovim važnim akcijama sluša netko tko u to vrijeme nije živio na ovom području, može pomisliti da je sve ovo bilo izvedivo lako i bez opasnosti, ali nemojmo nikada zaboraviti da je za ove podvige bila potrebna izuzetna hrabrost, jer protiv nas je bila vojna sila koja je bila spremna na sve da se domogne našeg područja, a upravo odbijanjem srbočetničkih snaga na našem području, oni to nikada nisu ni uspjeli- napomenuo je Anto Krišto.

U ime PU VPŽ na ovoj obljetnici nazočio je i zamjenik načelnika Nenad Križić koji je također svim sudionicima akcije oslobađanja Šištata uputio zahvalu za požrtvovnost i hrabrost.

– Ni jednu našu akciju, niti jednog našeg bojovnika nikad ne smijemo zaboraviti. Bili su veliki i hrabri, jednako kao naši pripadnici policijskih snaga koji su na početku rata bili prva i jedina hrvatska legalna oružana obrambena snaga. Policija je u prvim danima obrane odigrala presudnu ulogu za daljnji borbeni tijek djelovanja i u konačnici pobjedničkog ishoda- podsjetio je tom prigodom Nenad Križić.

Zamjenik župana VPŽ Marijo Klement svim nazočnima je na početku uputio čestitke župana Igora Androvića i svoje osobno.

– Ovo je uistinu događaj koji se mora proslaviti, jednako kao i svi događaji koji su oslobodili naš prostor od neprijateljskog djelovanja. Nije mala stvar imati prvi hrvatski stijeg na graničnom prijelazu, prve razmjene zarobljenika, prve vojne objekte i u konačnici i prvi oslobođeni u grad. Osim toga ovdje je došlo i do prvih uhićenja hrvata i nabavke prvog naoružanja. Sve su to stvarne činjenice i više nego dobar razlog za tvrdnju da je rat za Hrvatsku uistinu započeo u Virovitici- rekao je tom prigodom Marijo Klement.

Uz branitelje i sudionike akcije Šištat, na ovoj obljetnici nazočili su i drugi predstavnici braniteljskih udruga, a uz već spomenute predstavnike lokalne samouprave, Policije i Ministarstva, nazočila je i zamjenica gradonačelnika Vlasta Honjek Golinac, te predstavnici Moto kluba “Kumovi” iz Virovitice koji su nekadašnji prostor vojnog skladišta namijenili za obavljanje svojih aktivnosti.

(www.icv.hr, bs)