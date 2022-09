Prezentiran strateški razvojni dokument Grada Našica do 2030. godine

Jučer (četvrtak) je u Gradskoj vijećnici Grada Našica održana prezentacija nacrta Razvojne strategije Grada Našica. Razvojna strategija Grada Našica u svojoj je završnoj fazi, a na radionici je prezentiran finalni nacrt Strategije s obuhvaćenim razvojnim ciljevima, prioritetima i mjerama za ostvarivanje istih. Sljedeći korak je priprema implementacije predviđenih mjera u razdoblju do 2030. godine. Realizacija predloženih mjera put je do ostvarenja strateških ciljeva, koji obuhvaćaju razvoj gospodarstva kroz aktivnu ponudu investicijskih prilika, strategija efikasne i transparentne gradske uprave, unaprjeđenje kvalitete života do razine koja privlači nove stanovnike, osiguravanje održivosti grada i poboljšanje percepcije grada Našica u okvirima RH.

Mjere će se provoditi od strane ključnih dionika pojedinog područja razvoja, a realizacija istih rezultirat će društvenim, gospodarskim, infrastrukturnim i demografskim razvojem grada. Gradonačelnik Krešimir Kašuba zadovoljan je istaknutim rješenjima, no napomenuo je da za sve promjene treba vremena.

– Nakon provedenih istraživanja u sklopu Razvojne strategije Grada Našica došli smo do faze prezentacije prvotnih rješenja te ideja za implementaciju istih. Bit će to opsežan posao koji će donijeti uistinu vidljive pomake u razvoju Grada Našica, no za sve treba vremena. Građani su nestrpljivi, žele promjene odmah, no svaki novi projekt zahtjeva dobru pripremu, dokumentaciju i naravno realizaciju– rekao je gradonačelnik.

Od rezultata iz I. faze Razvojne strategije svakako treba izdvojiti statistiku koja pokazuje da je 59% građana zadovoljno kvalitetom života u Gradu Našicama, te sa samom sigurnošću života. Izraženi postotak natprosječan je udio, ako gledamo na nivou Republike Hrvatske.

(www.icv.hr, Grad Našice)