Projekt Riverside: Provedeno istraživanja flore i faune na području Virovitičko-podravske županije

U sklopu provedbe aktivnosti projekta Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube, HUHR/1901/2.2.1/0122, akronim Riverside, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije sa ugovorenim vanjskim stručnjacima provela je istraživanja usmjerena na odabrane Natura 2000 vrste i staništa.

Tijekom prošle godine provedena je inventarizacija i kartiranje rijetkih i ugroženih makrofitnih vodenih biljaka na području Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Virovitičko-podravskoj županiji, inventarizacija i kartiranje najvažnijih staništa europske barske kornjače (Emys orbicularis L.) i inventarizacija faune ptica strmih obala rijeke Drave i vodenih površina na području Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Virovitičko-podravskoj županiji.

Ove godine provedeno je istraživanje vrsta Odonata i Trichoptera na području Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Virovitičko-podravskoj županiji.

Iznimna vrijednost Natura 2000 vrsta i staništa potvrđena je provedenim istraživanjima koja će ujedno poboljšati njihov ekološki status te predstaviti i promovirati područje Prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti očuvanja ovog značajnog zaštićenog područja.

Osim za primjenu direktnih mjera zaštite navedenih vrsta i njihovih staništa, rezultati dobiveni istraživanjem uklopit će se u dokument Joint nature Conservation management policy koji se projektom Riverside izrađuje s ciljem što uspješnijeg dugoročnog održivog upravljanja Prekograničnim Rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav.

Više fotografija možete pogledati OVDJE.

(virovitica-nature.hr)