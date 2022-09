Srednjoškolci iz Pitomače obnovili kombajn star pola stoljeća: Zajedničkim snagama poljoprivrednog oldtimera vratili u život

Srednja škola Stjepana Sulimanca u Pitomači poznata je po tome što iz svojih redova svake godine iznjedruje odlične kadrove, posebice one usmjerene na poljoprivredu i poljoprivrednu mehanizaciju. Tako iz njihovih klupa, točnije radionice, stiže još jedna pozitivna priča. Naime, pitomački učenici uz vodstvo mentora, profesora Renata Boljevčana, uspjeli su svojim znanjem, vještinom i upornošću obnoviti kombajn „Zmaj“ koji seže s početka sedamdesetih godina i koji je, prema njihovim iskazima, bio prvi takav kombajn na ovom području. Znajući da cijene polovnih kombajna dostižu „debelih“ šest znamenki, time je ova hvalevrijedna inicijativa još i veća, a kada još tome dodamo da će taj kombajn poslužiti, ne samo za sezonske radove u školskom polju, nego i za izobrazbu budućih generacija, onda lako možemo zaključiti vrijednost ovog projekta.

Da bi saznali nešto više o ovom hvalevrijednom potezu učenika i profesora, posjetili smo ovu školu koja djeluje od školske godine 1999./2000. i trenutno broji 180 učenika, a dočekao nas je ravnatelj škole Josip Ivoš odmah napomenuvši da škola postiže odlične rezultate unatoč činjenici da ima manje učenika i djelatnika nego je to bilo na početcima.

– Za to ima više razloga, od manjeg nataliteta pa nadalje, no nadamo se da će doći bolja vremena pa da će nas opet biti oko 300 kako je to bilo na počecima. U svakom slučaju to nas nije omelo da svake godine sve više napredujemo, a iz naše škole izlaze odlični kadrovi, između ostalih i oni agronomskog i mehaničarskog smjera – rekao je ravnatelj Ivoš napomenuvši da je uz teoretsko znanje koje se stiče u učionicama i praktikumima, veoma značajno i praktično znanje, a kada je riječ o poljoprivredi, onda se najbolje uči na terenu.

– Terenskom nastavom stiče se najbolji uvid u materiju, a praktični rad je najbolje moguće polazište budućeg poljoprivrednog kadra. U tu svrhu posjedujemo dva traktora i sve priključne strojeve, a sada i kombajn. Osim toga imamo voćnjak, plastenik, sušaru, silose, skladišta i raspolažemo s oko 50 hektara poljoprivrednog zemljišta na kojoj proizvedemo ekološki certificirani proizvod. Moram napomenuti da je Srednja škola Stjepana Sulimanca u Pitomači jedina srednja obrtnička škola u Hrvatskoj koja ima ekološki certifikat – rekao nam je ravnatelj Ivoš te nas odmah upoznao sa svojim malim „genijalcima“ i njihovim mentorom profesorom Renatom Boljevčanom koji je u svojim učenicima našao odlične suradnike za realizaciju ovakvih projekata.

– Predajem predmet motori i traktori te poljoprivredni strojevi što mi omogućava da iz prve ruke pokrećem inicijative kojima je cilj što bolja izobrazba budućih kadrova. Upravo je s tog polazišta i krenula inicijativa da povećamo naš vozno-poljoprivredni park s još jednim radnim strojem – kombajnom. Radi se o nekadašnjem vlasništvu OPG Bedeković iz Pitomače. Kombajn je dosta dugo stajao u garaži i nije se koristio. S obzirom da bi nama takav stroj bio potreban za obavljanje poslova na našem zemljištu, preuzeli smo ga, obnovili i sada radi „kao novi“, a uskoro ćemo ga i koristiti za radove. Na ovom projektu je radilo desetak naših učenika i to s velikom voljom i ljubavlju i vjerujem da će većini njih ovo biti dobar poticaj za nastavak bavljenja poljoprivredom. Naravno da ćemo u tom smjeru ići i dalje, opremati se i učiti jer to je najbolji način za uspjeh – rekao nam je Renato Boljevčan.

Jedan od te vrijedne grupe učenika je i učenik 2. razreda Andrej Mihoković iz Pitomače koji nam je otkrio kako je razlog upisa u Srednju školu Stjepana Sulimanca bio njegov interes za poljoprivredom.

– Poljoprivreda i poljoprivredna mehanizacija zanimala me od malena i stoga mi nije bilo teško odabrati srednju školu. Po završetku škole definitivno ću se nastaviti baviti poljoprivredom i vjerujem uspješno jer ću ovdje steći potrebno znanje. Bez pravilne izobrazbe, po mom mišljenju, nema pravih rezultata – rekao nam je Andrej.

Na kraju našeg susreta obećali smo ovom odličnom timu da ćemo ih posjetiti kada kombajn bude u funkciji i zajedno s njima uživati u radu ovog poljoprivrednog oldtimera.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)