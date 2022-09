Svečano otvorena zgrada Dislociranog odjela Glazbene škole Jan Vlašimsky u Suhopolju: Novi prostor za 40 učenika

U Suhopolju u zgradi starog Dječjeg vrtića danas (srijeda) je održano svečano otvorenje nove zgrade Dislociranog odjela Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica. Novi prostor, u kojeg će “preseliti” za dva tjedna, osigurat će još kvalitetnije obrazovanje mladih suhopoljskih glazbenika. Naime, proteklih sedam godina, kako u Suhopolju djeluje dislocirani odjel, nastava se održavala u prostoru Osnovne škole Suhopolje.

– U samim počecima 15 učenika s područja Suhopolja je pohađalo našu Glazbenu školu u Virovitici, a kako je dolazilo do kolizije rasporeda u osnovnoj školi i glazbenoj, pa smo na inicijativu Općine Suhopolje, odlučili pomoći roditeljima i djeci i ovdje osnovati Dislocirani odjel. Ta ideja, koju je podržao i naš osnivač Grad Virovitica, pokazala se odličnom jer sada imamo 40 učenika ovdje u Suhopolju, što je zaista dobar broj. Ovaj novi prostor otvara mogućnost za proširenje odjeljenja i veći broj instrumenata. Za sada imamo harmoniku, gitaru, klavir, trubu i saksofon, a u dogledno vrijeme će se vjerojatno pojaviti više puhačkih instrumenata tako da općina može danas, sutra računati i na nekakav orkestar – rekao je ravnatelj GŠ Jan Vlašimsky Damir Mihaljević i uputio zahvalu Općini Suhopolje koja im je ustupila prostor.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Suhopolje Goran Doležal naglasio je kako ga veseli nova namjena stare zgrade vrtića.

– Otvaranjem nove zgrade vrtića koju pohađa 106 mališana, otvorila se mogućnost da ovu staru zgradu ustupimo na korištenje nekome kome će to stvarno biti najpotrebnije. U međuvremenu se javila Glazbena škola Jan Vlašimsky s potrebom za prostorom, jer su posljednjih sedam godina bili podstanari u Osnovnoj školi. Tako da se ova zgrada, kako ju volimo zvati “suhopoljska ljepotica”, pokazala kao idealan prostor za Dislocirani odjel Glazbene škole, što će učenicima osigurati još kvalitetnije glazbeno obrazovanje – rekao je Doležal.

Zadovoljstvo širenjem virovitičke Glazbene škole, istaknuo je virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.

– Naša Glazbena škola koja je proglašena najboljom glazbenom školom u Hrvatskoj, svoju stručnost širi dalje i to me izuzetno veseli. Prije svega zahvalio bih ravnatelju Mihaljeviću i njegovim djelatnicima na predanom radu, naravno i svim učenicima koji pohađaju našu Glazbenu školu, kao i svima koji su omogućili da ovaj Dislocirani odjel dobije svoj prostor, a tu je prvenstveno Općina Suhopolje. Nastavljamo ulaganje u glazbeno obrazovanje djece, ustupili smo prostor u Centru kulture za potrebe glazbene igraonice, a kroz ITU mehanizam prijavili smo izgradnju nove glazbene srednje škole i koncertne dvorane na prostoru između zgrade Županije i Katoličke škole. Kada smo obnavljali trenutnu zgradu Glazbene škole mislili smo da će taj prostor biti dostatan, no interes djece je sve veći i potreban je dodatan prostor. To je pokazatelj da Virovitica živi s glazbom, odnosno da glazba živi u Virovitici – rekao je Kirin.

Otvorenju Dislociranog odjela Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica i obilasku prostorija nazočio je i župan Igor Andrović koji je čestitao svim akterima ove priče na uspješnoj suradnji i osiguravanju boljih uvjeta najmlađim mještanima općine Suhopolje. Prostor su obišli i predsjednica Gradskog vijeća Virovitice Ivančica Fett-Škvarić, županijska pročelnica za obrazovanje i demografiju Martina Bunić, gradski pročelnik za društvene djelatnosti Alen Bjelica, predsjednik Općinskog vijeća Suhopolje Marijan Brlek. Nove prostore blagoslovio je suhopoljski župnik vlč. Ljubo Krmar.

(www.icv.hr, mp; foto: K. Toplak)