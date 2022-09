“Wine & Art” u virovitičkom dvorcu Pejačević oduševio posjetitelje: Odličnu atmosferu dodatno upotpunio COTA G4 Acoustic Duo

Početkom rujna, eventom “Ružičasti nokturno u plemićkom ruhu”, u suhopoljskom dvorcu Janković započeo je ovogodišnji festival “Slavonija i Podravina wine not?!”, a nastavak ekskluzivne manifestacije koja otkriva bogat svijet vina Virovitičko-podravske županije uslijedio je jučer (subota) u virovitičkom dvorcu Pejačević eventom “Wine & Art”.

Vino i umjetnost jedinstven su ‘par’, savršeno se nadopunjuju, a kad se susretnu u prekrasnom ambijentu stoljetnog dvorca dobiju zasluženu dozu ekskluzivnosti. Tom prilikom posjetiteljima su predstavljena vina s virovitičkog područja – Čaruga (Apolitico), Traminac (Vina Dvojak) i Graševina (OPG Barčan, Udruga Vinogradara i voćara Sveti Vinko). Degustacijom vina, uz stručno vodstvo enologinje Ivane Nemet, gosti su imali prilike otkriti posve nove okuse u čaši.

Gurmanske specijalitete pripremila je Slavica Horvat, a za odličnu atmosferu pobrinuli su se virovitički kazališni glumci: Goran Koši koji je i ovog puta utjelovio lik grofa Antuna Pejačevića i uvijek pun dosjetki Mijo Pavelko, poznatiji kao Mikeš. Ionako već sjajnu atmosferu dodatno je upotpunio COTA G4 Acoustic Duo koji je manifestaciju otvorio poznatim izvedbama Erica Claptona (Layla) i The Doorsa (Riders on the storm).

Bila je ovo i odlična prilika za razgledati najnoviju izložbu “Čega se bojiš? – Strah u našoj svakodnevnici”, koja je rezultat suradnje Gradskog muzeja Virovitica i Etnografskog muzeja Istre.

Organizaciju ovogodišnjeg festivala, čija je tema vinska plemićka priča, po drugi je put uspješno organizirala Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije.

-Wine & Art u dvorcu Pejačević jedan je u nizu događaja ovogodišnjeg festivala “Slavonija i Podravina wine not?!” Ovim eventom spojili smo vino i umjetnost. Ovom prilikom posjetitelji su mogli kušati odlična vina virovitičkih vinogradara i mislim da su ostali oduševljeni. Sve goste na samom je početku dočekao grof Antun Pejačević, a u sklopu ove vinske degustacije, koja je bila popraćena gurmanskim zalogajima Slavice Horvat i zvukovima glazbenog sastava Cota G4, gosti su imali prilike razgledati izložbu “Čega se bojiš – Strah u našoj svakodnevnici”. Sve u svemu, prezadovoljna sam organizacijom još jednog eventa u sklopu ovogodišnjeg vinskog festivala – rekla nam je direktorica Turističke zajednice VPŽ Martina Jakelić.

Veliko zadovoljstvo izrazila je i direktorica Turističke zajednice grada Virovitice, Katarina Đurđević, koja je uložila veliki trud u organizaciju ovog eventa, a prema reakcijama svih prisutnih, bio je ovo pun pogodak.

-Wine & Art treća je po redu manifestacija ovogodišnjeg vinskog festivala “Slavonija i Podravina wine not?!” koja se održava u rujnu na raznim destinacijama Virovitičko-podravske županije. Ovim eventom na jedan poseban način dodatno smo oživjeli ovaj naš hram umjetnosti – dvorac Pejačević. Spoj vina i umjetnosti, u odličnoj atmosferi, obogatila je i izložba Gradskog muzeja Virovitica pod nazivom “Čega se bojiš – Strah u našoj svakodnevnici”. Svi gosti tom su prigodom mogli uživati u vrhunskim specijalitetima virovitičke slastičarke Slavice Horvat, kao i odličnim vinima virovitičkih vinara. Sve u svemu jedna doista lijepa gala večer, gdje su posjetitelji uz dobar zalogaj i finu kapljicu mogli uživati u zvukovima sastava Cota G4. Virovitički event rasprodan je u samo tri dana što pokazuje velik interes za ovakav vid manifestacija i nadam se da će ovaj vinski festival na području županije zaživjeti i postati lijepa tradicija – rekla nam je Katarina Đurđević.

“Wine & Art” eventu nazočio je i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, a više o samoj izložbi “Čega se bojiš – Strah u našoj svakodnevnici”, rekla je ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica, Mihaela Kulej.

Da je “Wine & Art” bio pun pogodak najbolje pokazuju zanimljive fotografije stoga zavirite u fotogaleriju…

(www.icv.hr, ts, foto: I. Bedeković. M. Bašić)