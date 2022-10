2. HRL SJEVER Osječanke slavile na gostovanju u Pitomači: Štefanec i Zagrajski najefikasnije u domaćim redovima

U petom kolu 2. hrvatske rukometne lige Sjever rukometašice Pitomače poražene su na svom terenu sportske dvorane Osnovne škole Petra Preradovića od druge ekipe Osijeka 36:34.

Domaće rukometašice povele su 1:0, no nakon toga Osječanke su bile u prednosti do 27. minute. Od tada pa do 34. minute u drugom dijelu Pitomačanke održavaju minimalnu prednost. Do kraja utakmice mlade Osječanke kontroliraju igru i rezultat i dolaze do zaslužene pobjede 36:34.

U redovima Pitomače najefikasnije su bile Tamara Štefenec s 12 i Mia Zagrajski s 10 zgoditaka.

Pitomača: Iva Biuk, Ema Antoljak, Ana Šimić Kaša, Erin Pintarić, Nina Ferić 6 (1), Mia Zagrajski 10, Tamara Štefenec 12 (2), Antonela Brlas, Sofija Martinčević, Nika Pintarić, Marija Roberta Magić 2, Nika Dedi 4 (1), Dora Šandrovčan, trenerica: Sanja Šandrovčan.

