2. ML SJEVER Virovitički košarkaši upisali prvu ovosezonsku pobjedu: Virkasi slavili na gostovanju kod Labrade

Proteklog vikenda odigrana je utakmica 3. kola 2. ML Sjever, a košarkaši virovitičke Virke gostovali su kod Labrade 1971.

Virovitičani su nakon dva poraza uspjeli doći do prve ovosezonske pobjede. Najveću prednost po četvrtinama košarkaši Marina Ferenčevića stekli su u prvoj dionici utakmice koju su priveli kraju rezultatom 21:15, dok se na poluvrijeme otišlo s +4 (35:39).

Nastavak dvoboja nije donio osjetnije rezultatsko odvajanje. Nakon pola sata igre prednost gostiju i dalje je bila jednoznamenkasta (59:67), no domaći košarkaši do kraja utakmice nisu uspjeli preokrenuti rezultat u svoju korist. Virka je tako do dva boda stigla pobjedom 78:89.

Nakon tri odigrana susreta virovitički košarkaši nalaze se na 6. mjestu, a novi protivnik bit će im trećeplasirana momčad Ivančice.

(www.icv.hr)