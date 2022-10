3. ŽNL Omladinac pobjedom protiv Otrovanca ostao na prvom mjestu, Stara Brezovica uvjerljiva protiv Kladara: Miholjac upisao prvi poraz, Vaška vodeća na ‘Istoku’

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 5. kola 3. županijskih nogometnih liga.

3. ŽNL ZAPAD

Efikasna je bila Stara Brezovica koja je s 9:2 slavila na svom terenu protiv Kladara. Domaća momčad već je do 33. minute riješila pitanje pobjednika budući da su s dva pogotka Predraga Mikića te zgodicima Leona Viljevca, Stjepana Brođanca i Marka Lukačevića poveli 5:0, a do odlaska na odmor smanjio je Antun Hodak iz kaznenog udarca. Martin Šubić bio je strijelac drugog pogotka za Kladare u 60. minuti, dok je Brezovica do kraja susreta postigla još četiri zgoditka. Po dva pogotka postigli su Filip Radić i Marko Čađavčan. Dodajmo kako su gosti utakmicu završili s 10 igrača na terenu, budući da je u 72. minuti isključen Dominik Maresić zbog dva žuta kartona.

ŠN Graničar Bušetina upisala je pobjedu u Bačevcu protiv Brane koja je utakmicu odigrala s 10 igrača. Domaća momčad držala se do 35. minute kada je Alen Fučkar pogodio za 0:1, no do odlaska na odmor Brana je izjednačila preko Krune Đapića koji je bio precizan s bijele točke. Autogolom Ivana Koščaka u 52. minuti Graničar Bušetina još se jednom našla u prednosti, dok je konačnih 3:1 postavio Saša Ivanešić šest minuta kasnije.

Efikasnu utakmicu sa šest pogodaka, koja je završila bez pobjednika, odigrali su Bušetina 1947. i Sloga. Gosti su golovima Ronalda Jagice i Igora Praje poveli 2:0 do 35. minute, no već do odlaska na odmor izjednačili su Leon Široki i Karlo Zelenbrz. Jagica je svojim drugim pogotkom u 55. minuti doveo Slogu u prednost, a konačnih 3:3 postavio je Široki također svojim drugim zgoditkom.

Jedinu nedjeljnu utakmicu odigrali su Otrovanec i Omladinac iz Korije, a gosti su novom pobjedom ostali na vodećoj poziciji. Stjepan Čičak, Josip Barusić i Vedran Grubić bili su strijelci za goste koji su na predah otišli s 0:3, dok je konačan rezultat postavio Marko Živko osam minuta prije kraja. Omladinac je drugi dio utakmice odigrao s igračem više budući da je Marino Dikšić isključen u posljednjim trenucima prvog poluvremena.

Rezultati 5. kola: Stara Brezovica – Kladare 9:2, Bušetina 1947. – Sloga Dugo Selo 3:3, Brana Bačevac – ŠN Graničar Bušetina 1:3, Otrovanec – Omladinac Korija 1:3

3. ŽNL ISTOK

Prvi poraz u novoj sezoni upisali su nogometaši Miholjca koji su ugostili Orešac. Matej i Ivan Nemet pogodili su mrežu vratara Samira Klementa u 22. i 24. minuti za 2:0, dok je konačnih 3:0 postavio Roberto Lukinić devet minuta prije kraja.

Poraz Miholjca iskoristila je Vaška koja je s 5:0 slavila protiv Slavonca u Sopju. Tri zgoditka za Vašku postigao je Dejan Janže, a po jednom su mrežu pogodili Marinko Kaščel i Kristijan Bičanić. Vaška je ovom pobjedom preuzela vodeću poziciju nakon pet odigranih kola.

Rezultati 5. kola: Miholjac – Orešac 0:3, Slavonac – Vaška 0:5

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija)