Čestitka predsjednika ŽO HDZ-a VPŽ Igora Androvića izabranim kandidatima HDZ-a Suhopolje i predsjedniku Goranu Doležalu na pobjedi za načelnika i izborima za Vijeća mjesnih odbora

Predsjednik Županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, uputio je čestitku izabranim kandidatima HDZ-a, kao i predsjedniku Općinske organizacije općine Suhopolje Goranu Doležalu, na „velikoj pobjedi“ ostvarenoj na izborima za općinskog načelnika i mjesne odbore općine Suhopolje.

– Kada iskreno dajete sebe za dobrobit stanovnika nekog područja, tada rezultat ne može izostati. Prepoznali su to stanovnici općine Suhopolje, izabravši Gorana Doležala za načelnika Općine Suhopolje. On je bio i jedini kandidat za općinskog načelnika. Dokaz je to, kako jedino HDZ odgovorno brine o stanovnicima ovog područja. Iza nas nema lažnih obećanja, nema populizma. Ono što smo zacrtali, to i ostvarujemo, i jučer i danas i sutra. To pokazuju rezultati na svim razinama, a pokazalo se i na izborima za Vijeća mjesnih odbora općine Suhopolje. HDZ je apsolutni pobjednik izbora za Vijeća mjesnih odbora. HDZ je samostalno osvojio 72 mandata, a s našim partnerima, u Naudovcu i Žubrici, ukupno njih 82. Svi ostali osvojili su ih samo 14. Hrvatska demokratska zajednica, uz predsjednika Općinske organizacije Gorana Doležala, stožerna je stranka ove općine, koja iz godine u godinu, novim projektima, stvara pozitivno ozračje u svim segmentima društva i stanovnici ovog područja to znaju cijeniti i pokazali su ove nedjelje. U svoje osobno ime i Županijskog odbora HDZ-a, hvala svima onima koji su dali glas Hrvatskoj demokratskoj zajednici na nedjeljnim izborima, čestitam svim izabranim kandidatima kao i predsjedniku Općinske organizacije Općine Suhopolje, novom načelniku Goranu Doležalu na ovom sjajnom rezultatu.

(HDZ VPŽ)