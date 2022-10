Još jedno Umrežavanje seoskih žena okupilo značajan broj ljubiteljica očuvanja tradicije i ručnog rada

Čuvarice kulturne baštine iz Kladara uz pokroviteljstvo Općine Pitomača i Turističke zajednice općine Pitomača po 9. put organizirale su Umrežavanje seoskih žena.

Umrežavanje seoskih žena koja okuplja čuvarice tradicije i ručnoga rada, od tradicionalnog do modernog, od štirkanja do izrade hvatača snova, sve se to moglo vidjeti jučer (četvrtak) u Društvenom domu u Kladarama.

– Ovo deveto umrežavanje seoskih žena kupilo je preko stotinjak sudionica, kako s područja Virovitičko-podravske, tako i iz Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, a od ove godine i Varaždinske županije. Ono što se zapravo radi na ovom umrežavanju je to da svatko tko dođe može pokazati što on radi i svatko može naučiti nešto novo. Najčešće su to ručni radovi koje onda kasnije, udruge same za sebe ili skupno, iskorištavaju za neku humanitarnu prodaju koja onda odlazi u humanitarne svrhe – kaže nam predsjednica Čuvarica kulturne baštine Majda Kodžaga te dodaje kako je i bit ovakve manifestacije očuvanje tradicije i kulturne baštine.

– Ovako čuvamo i tradiciju. Prikazuju se tradicionalni načini izrade stoljnjaka, nadstojnjaka, heklanje, štrikanje, našivavanje, ručno šivanje, šivanje na mašinu i slično. Ove godine udruga iz Varaždinske županije je pokazala njihov način izrade ukrasa od krep papira, odnosno kinčanje. Oni imaju tradiciju izrade od krep papira, dok je ta izrada kod nas pomalo otišla u zaborav. Tako da nam je drago da nas naši suradnici iz drugih županija podsjete kako je to sačuvati nešto što mi nismo sačuvali – dodaje Majda.

Na ovogodišnjem Umrežavanju, osim članica udruge Čuvarice kulturne baštine, sudjelovao je: KUD „Podravka Starogradački Marof, Udruga žena „Guščarice“ Grabrovnica, Udruga žena Gudovac, KUD „Grgur Karlovčan“ Kalinovac, Udruga žena Kloštar Podravski, Kulturno-umjetnička udruga „Magda i Luisa“ Madžarevo, Udruga A JE TO – ART Podravina, KUD „Petar Preradović“ Grabrovnica, HORKUD „Golub“ Bjelovar, KUD „Marijan Pavleković Pajo“ Otrovanec, Peski art Đurđevac, Udruga „Škrinja Bušetina“ Bušetina, udruge umirovljenika iz Pitomače, Podravskih Sesveta i Kloštra Podravskog te Marija Cenkovčan iz Molvi, Petra Bajić iz Pitomače i Slavica Rođak iz Kloštra Podravskog.

Cilj Umrežavanja seoskih žena je pokazati što su sve ruke seoskih žena sposobne napraviti, te pokazati svu raskoš ručnih radova. Sve njih povezuje ljubav prema tradiciji, a da tradicija neće nestati zasigurno dokazuje i ova uspješno provedena manifestacija koja svake godine okuplja sve više sudionika.

(www.icv.hr, ib; foto: I. Barčan)