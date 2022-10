MJESEC HRVATSKE KNJIGE U Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica otvorena izložba aktova Virovitičanina Marcela Vugeca

Prvi tjedan ovogodišnje manifestacije Mjesec hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica počeo je danas (utorak) i to izložbom mladog Virovitičanina Marcela Vugeca. Pod nazivom “Crteži”, ovaj student pete godine Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, grafičkog odsjeka, predstavio je aktove koji su nastali na satovima akta tijekom 2021. i 2022. godine.

Nakon što je okupljene pozdravio ravnatelj virovitičke knjižnice Robert Fritz, par riječi o izložbi rekla je i ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica Mihaela Kulej.

– Na aktovima se vidi da su nastali tijekom nastave, čita se taj pristup tijelu koji nije arhetipski, koji ne crta proporcije, nego gdje autor izražava sebe. Kompozicijski, aktovi su jako zanimljivi jer je ljudsko tijelo, koje je najčešća arhetipska tema u povijesti umjetnosti, ovdje prikazano poput skice. Vrlo brzim potezima, vrlo čestim mrljama koje nam dočaravaju tu trodimenzionalnost tijela, odnosno prostora. Marcelovi aktovi nisu oni koji pokazuju tijelo realno i oponašaju ono što vide – istaknula je M. Kulej o radovima mladog autora.

Nešto više o konceptu izložbe, kao i samim crtežima, otkrio je Marcel Vugec, kojemu je ovo prva izložba u prostoru knjižnice rodnog mu grada.

– Crteži su nastali u raznim manirama koje bih ja osjetio u tom trenutku da su potrebne. Samo to tijelo je meni inspiracija za crtež koji nakon obrađivanja postaje neovisan, on zapravo postaje kompozicija na papiru, koji je prethodno izrezan i stavljen na dasku. To tijelo postaje inspiracija za crtež koji će nastati. Nebitan je stil, pristup. Razne manire se vrte, razni pristup i razmišljanja o tim aktovima, o tom tijelu, kako će se to nacrtati, na što će ličiti na kraju, kako će postići funkcionalnost jer, na kraju krajeva, taj crtež mora funkcionirati. On ne smije “ispadati” kompozicijski, ne smije negdje bit previše, ne smije bit premalo. Mora biti balans, to je ono čime se ja vodim. Kroz sva ta razmišljanja zaboravim da gledam ljudsko tijelo, ono je meni samo kontura koja mi naznačuje gdje bih nešto mogao postavit. To nije interpretacija realnosti, već je moj subjektivni prikaz kako sam ja doživio neki objekt, koji je u ovom slučaju živ. To je najbolja inspiracija jer ako gledamo u povijest umjetnosti tijelo je najbolji motiv za bilo kakav crtački progres – zaključio je M. Vugec te dodao kako će, što se budućnosti tiče, nastaviti raditi i biti ustrajan u svom radu.

Svi zainteresirani izložbu će moći pogledati do 19. studenog.

(www.icv.hr, eat)