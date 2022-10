Nova ByteMyStyle kolekcija: Domaći dizajner Zoran Aragović najavio modnu reviju kojom će dominirati estetika kubizma i pop arta

Dok su osnivači kubizma Georges Braque i Pablo Picasso osvajali svojom umjetnošću početkom 20. stoljeća, Zoran Aragović, rodom iz Starog Graca, naselja u općini Pitomača, u ovom mileniju sigurno će vas osvojiti svojom modnom definicijom kubizma. Urbana kolekcija koja će se tek predstaviti na platformi Atelier dobila je svoje vizuale i tako najavila modnu reviju na kojoj će dominirati estetika kubizma i pop arta – sve ono što brand BiteMyStyle čini onakvim kakav jest.

Poznato ime koje domaćom modnom scenom vlada već 18 godina, sinonim je za razigranu i odvažnu modu koja ne zazire od boja i uzoraka. Takva je i nova kolekcija za jesen/zimu 2022/23 čiji će dio dizajner prikazati i na Zlatnoj igli.

Inspiriran umjetnošću, odlučio je kombinirati apstraktnu estetiku i tako u sivilo jeseni i zime unijeti boje. Vrlo nosiva urbana kolekcija sadrži haljine, kapute, bluze, hlače, suknje i jakne te se uspješno igra s različitim tipovima tkanina, uzoraka i boja s upečatljivim i unikatnim detaljima.

– Ono što čini BiteMyStyle dizajn prepoznatljivim jesu jednostavni funkcionalni krojevi. Trudim se biti drugačiji i izdvojiti svoj dizajn od ostalih. Odjeća koju dizajniram vrlo je upečatljiva, jakog kolorita i neobičnih uzoraka tako da će osoba koje odjene nešto s mojim potpisom zasigurno biti primijećena – objasnio je Zoran Aragović, ime koji stoji iza popularnog branda.

Dizajner čije moderne kreacije obožavaju i poznate Hrvatice sve je popularniji po svojim kaputima i jaknama. Upravo će one dominirati na nadolazećim revijama, a sigurno streetstyleom u hladnim danima koji su pred nama. Tkanine od kojih su izrađeni odjevni komadi su uglavnom printane pamučne felpe od kojih dizajnira oversized kapute, hlače i suknje, a viskozne tkanine klasičnog printa točkica u prugi poslužile su za izradu lepršavih košulja s predimenzioniranim rukavima i ovratnicima koji se vežu u mašne, a u dijelu kolekcije gdje dominira crna boja koristi traper vrlo zanimljive baršunaste teksture idealnog za balonere i siluete koje prate liniju tijela – u prvom redu suknje i haljine.

Poznat po svojem „šarenilu“, dizajner ovaj puta apstraktne i kolorističke upečatljive printeve stavlja u prvi plan pa tako na kaputima, jaknama i suknja dominiraju neobične siluete lica upravo karakteristične za smjerove kubizma.

– Trudim se u svaku novu kolekciju unijeti neki detalj koji će napraviti pomak od onog što sam do sada radio, a opet zadržati moj prepoznatljivi rukopis. Tako da sam uz već prepoznatljive printeve točki i prugica na svoj način „umiksao“ apstraktne elemente s naglaskom na vrlo nosivu kolekciju – ističe domaći kreativac.

Koloristički, kolekcija je podijeljena u tri dijela – potpuno crne kombinacije, crno – bijele i one u intenzivnim bojama poput narančaste, zelene, plave i crvene. Dio kolekcije čini pletivo u zanimljivim bojama gdje se apliciranjem vunenih niti stvara dodatna teksturu i volumen, a linije definiraju crnim paspulima – kao referenca na kubistički pristup gdje upravo crne linije omeđuju sve plohe.

– Moram priznati da me najviše zapravo veseli kad nakon prezentacije kolekcije vidim svoje klijentice kako same kombiniraju te komade i kako stvaraju svoj individualni look. Tek je tada moja nova modna priča dobila svoj potpuni smisao i cilj – zaključuje Aragović čiji “sneak peek” najnovije kolekcije potpisuje fotograf Zvonimir Ferina.

Ispred njegovog objektiva stale su Emi Ančić i Leticija Čebo (Talia model) za čiji je makeup bila zadužena Elena Vugrinec za Profokus, a za frizuru Katica Topčić za Kevin Murphy Hrvatska. Kombinacije koje je stilizirao Leon Ivanuša upotpunile su Mass cipele.

(www.icv.hr; Foto: Zvonimir Ferina)