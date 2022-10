Selekcija mladih nogometašica VPŽ pobijedila vršnjakinje iz Varaždinske županije

U Virovitici je na terenu sportskog centra TVIN, u sklopu selektivnog programa Hrvatskog nogometnog saveza, odigrana selektivan utakmica za djevojčice rođene 2008. godine i mlađe između selekcija Virovitičko–podravske i Varaždinske županije.

Domaće nogometašice povele su zgoditkom Lucije Jungić u 26. minuti. Na 1:1 poravnala je Ella Golubić šest minuta kasnije, a pitanje pobjednika s dva zgoditaka u drugom dijelu riješila je Leona Radi. Prvi je postigla u 38., a drugi u 48. minuti.

Selekcija Virovitičko-podravske županije: Monika Karaica ( No Limit TVIN), Leona Radi (No Limit TVIN), Petra Topić (Graničar Bušetina), Anđela Demo (No Limit TVIN), Lana Ronik (No Limit TVIN), Iva Vidović (No Limit TVIN), Karla Kiralj (Virovitica), Elena Cvitić (No Limit TVIN), Jelena Ivoš (Bratstvo Gornje Bazje), Lucija Jungić (No Limit TVIN), Anja Luce Uzelac (Sokol Milanovac), Antonija Jurišić (Mladost), Eva Lorena Šitum (Sokol Milanovac), Katarina Uremović (Bilogora 1947. Špišić Bukovica), Sara Cincibuk (Rezovac), Ana Špoljar (Bratstvo Gornje Bazje), Veronika Mrnjavac (Bratstvo Gornje Bazje), Ema Prajz ( Bilogora 1947. Špišić Bukovica), Ana Jagić (Graničar Bušetina), Lorna Pošta (No Limit TVIN) i Dora Zahirović (Bratstvo Gornje Bazje), trener: Damir Filipović.

(www.icv.hr, mš)