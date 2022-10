Svečano obilježeno 100 godina postojanja i uspješnog rada Nogometnog kluba Slavonija Klokočevci

U Klokočevcima, naselju u općini Đurđenovac, jučer (subota) je obilježeno 100 godina rada Nogometnog kluba Slavonija.

Tim povodom održana je i svečana sjednica kluba. Pedsjednik Slavonije Drago Fućkar pozdravio je nazočne te naglasio kako su ponosni na svoj rad i uložen trud u klubu. Zahvalio se na dolasku gostima i istaknuo kako se nose s brojnim problemima. Uz nedostatak sredstava da završe obnovu svlačionica, jedan od najvećih problema zapravo je odlazak mladih iz mjesta pa je teško okupiti ekipu za trening i utakmice.

Tom prigodom dodijeljene su i zahvalnice za dugogodišnji doprinos, suradnju te pomoć radu kluba i priznanja za poseban doprinos radu nogometnog kluba i razvoju nogometa u Klokočevcima.

Brojni gosti uveličali su slavlje, pa je tako u ime župana Ivana Anušića svečanosti nazočio Josip Miletić, dožupan Osječko-baranjske županije kazavši kako je nogomet u Klokočevcima ostvario respektabilnu brojku od 100 godina i na tome im čestitao, obećao pomoći u dovršetku radova na prostorijama i poželio puno sreće u daljnjem radu.

– Nogomet ovdje nije samo obično šutanje lopte, obične utakmice, nego je to puno više, to je druženje, to je život ovog sela i vidim da ste svi uključeni da to opstane – rekao je Miletić.

Svečanosti su nazočili i načelnik općine Đurđenovac Hrvoje Topalović, tajnik Zajednice športskih udruga OBŽ Dubravko Ižaković, tajnik Županijskog nogometnog saveza OBŽ Željko Bel, tajnik Sportske zajednice grada Našica i Nogometnog središta Našice Karlo Kanis, disciplinski sudac Nogometnog središta Našice Čedomir Ignjatić, član Izvršnog odbora NS Našice Ivan Cinkuš te brojni drugi uvaženi gosti.

-Općina podupire rad sportskih klubova i udruga koji djeluju na području općine po jasnim kriterijima, pa tako i Slavoniju. Čestitam vam na ovih 100 godina i želim puno sreće u godinama koje dolaze, a naglasak je na mladima jer će oni pridonijeti održavanju kluba – rekao je načelnik Topalović.

Klub je osnovan 19. ožujka 1922. kao NK Triglav, na inicijativu Ive Šarčevića i Salera. Kroz povijest je mijenjao imena, ali 1974. postaje NK Slavonija i pod tim imenom djeluje i danas. Klub je kroz povijest ostao i bez mnogih igrača kojih su se nazočni ovom prigodom prisjetili i odali im počast minutom šutnje.

Nakon svečane sjednice odigrana je prvenstvena utakmica 2. ŽNL NS Našice u kojoj su snage odmjerili domaća Slavonija i Croatia iz Velimirovca. Rezultat je na kraju bio 2:2.

Proslava se nastavila uz prigodnu gastro ponudu i glazbeni program…

(www.icv.hr, eš)