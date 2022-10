U povodu Svjetskog dana dijabetesa Dijabetička udruga Orahovica organizirala kontrolu šećera u krvi te medicinsku edukaciju o dijabetesu: Opreza i savjeta o dijabetesu nikada dosta

Dijabetička udruga Orahovica i ove je godine više nego aktivna. Tako je u povodu Svjetskog dana dijabetesa, koji se obilježava danas (14. studenog), s ciljem podizanja svijesti o utjecaju šećerne bolesti na samog bolesnika i njegovu obitelj promicanja edukacije obitelji i oboljelih te ukazivanja na važnost prevencije i pravilnog liječenja.

Naime, orahovačka udruga u povodu ovoga dana svake godine, pa tako i ove, organizira niz akcija kontrole šećera u krvi na širem orahovačkom području pa su tako akcije održavali u Zdencima, Orahovici, Čačincima, Crncu, Velikom Rastovcu, Donjoj Pištani, još će obići Novu i Staru Jošavu, Crkvare i Dolce, a poseban dio je u prostorima udruge u Orahovici gdje su jučer gostovale dr. Ana Jurić, dijabetolog Opće bolnice Našice, te Ljerka Mesarić iz tvrtke Bauerfind Zagreb.

– Upriličili smo u našem prostoru, uz navedene stručne osobe, vađenje tromjesečnog profila za naše članove i ostale potencijalne članove oboljele od dijabetesa. I ovoga puta rezultata su bili različiti, neki su se čak i iznenadili visinom svog šećera. Upravo zato provodimo ove akcije po svim mjestima jer želimo prije svega pomoći oboljelima, a isto tako i upozoriti sve one zdrave na opasnost ove opake bolesti – kaže predsjednik Dijabetičke udruge Orahovica Ivica Martinčević.

Poseban dio ove orahovačke akcije održala je dr. Ana Jurić koja je savjetovala oboljele kako se pravilo hraniti i što činiti i raznim situacijama koje se dogode uslijed ove bolesti.

– Veliko mi je zadovoljstvo ponovno biti u Orahovici i pomoći koliko mogu. Obavila sam razgovore s nizom pacijenata, bilo je tu i onih starih, ali i novih i uglavnom je najveći problem izbor prehrane te način uzimanja terapije. Najveće su greške pacijenata oko prehrane jer dijabetes je kronična bolesti stvara svoje dugoročne komplikacije pa se savjetuje bolesnike da dobro reguliraju arterijski tlak, paze na masnoću u krvi da bude uravnotežena te da se posebno spriječe te neželjene kardiovaskularne komplikacije. Ovo su hvale vrijedne akcije mjerenje glikemije u krvi kako bi se otkrili i detektirali na vrijeme bolesnici i time se može puno ranije pristupiti i pomoći – kaže dr. Jurić te naglašava kako nažalost broj oboljelih od dijabetesa u Hrvatskoj i dalje raste.

– Nažalost broj raste, ali moram reći da je to jedan paradoksu u medicini koji se događa s obzirom na svu tehniku i tehnologiju, nove lijekove, čak i nove inzuline, te dijagnostiku i terapiju. Ono što zabrinjava je učestalost dijabetesa kod djece i to dijabetes tip 2 što se vjerojatno događa zbog načina života, ali naravno i obiteljskog nasljeđa. Ono što svakako moram reći je da je stres jedan od najvažnijih čimbenika da se dijabetes javlja među djecom i na to treba utjecati. Na kraju, što se tiče hrane, to mora biti zdrava prehrana, znači što manje ugljikohidrata i s normalnom uravnoteženom prehranom. Kada bi ljudi pazili na opće uvjete, a to su prehrana, tjelovježba i uredan i normalni ritam spavanja, mislim da bi se smanjile kronične komplikacije, a i sama šećerna bolest – zaključila je dr. Jurić.

