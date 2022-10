U Požegi održana početna Konferencija projekta “Ready-STEM-Grow”: Jedan od partnera u njegovoj provedbi je i Katolička osnovna škola u Virovitici

U Dvorani sv. Terezije Avilske u Požegi 5. listopada održana je početna Konferencija projekta “Ready-STEM-Grow” koji se financira iz EGP Financijskog mehanizma, a čiji je nositelj Požeška biskupija. Partneri u projektu su Katolička osnovna škola u Požegi, Katolička osnovna škola u Virovitici, Katolička osnovna škola u Novskoj, NORA-razvojna agencija u Novskoj te International Development Norway.

Konferencija je započela nastupom učeničkog zbora Katoličke osnovne škole u Požegi s pjesmom “Bog je moj Spasitelj” pod ravnanjem učiteljice Valentine Ivić, a potom ih je u program uvela Ana Matković koja je najavila pozdravnu riječ Ivice Žuljevića, predstavnika Požeške biskupije, nositelja Projekta.

On je izrazio dobrodošlicu svim sudionicima Konferencije, a osobito zahvalio na pažnji i podršci svojim dolaskom predstavnicima društvenog, kulturnog i javnog života na području Požeške biskupije među kojima su bili Marija Kušmiš, gradonačelnica grada Novske, Ferdinand Troha, zamjenik Požeško-slavonske županice, Maja Petrović, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Požege, Martina Bunić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Virovitičko-podravske županije te predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branka Lovrić i Jakov Tomljanović.

Istaknuo je kako je Požeška biskupija svoje prve ozbiljnije korake na odgojno-obrazovnom području započela 2007. godine, kada je u Požegi i Virovitici osnovala katoličke gimnazije s ciljem da mladima i njihovim obiteljima ponudi višestoljetno iskustvo Crkve na području odgoja, znanosti, kulture i vjere. Bio je to samo nastavak ili kontinuitet onoga što su nakon Osmanlija na području zapadne Slavonije i središnje Hrvatske predano i s ljubavlju činili isusovci, naglasio je, te dodao da je na temelju dobrog iskustva i prepoznatljivosti rada škola, Biskupija osnovala i tri katoličke osnovne škole, 2009. Katoličku osnovnu školu u Požegi, 2015. Katoličku osnovnu školu u Virovitici i 2017. Katoličku osnovnu školu u Novskoj.

– Sve navedene škole teže izvrsnosti, usvajanju evanđeoskih vrijednosti i jačanju katoličkog identiteta koji u sebi podrazumijeva i domoljublje. Svoje mjesto i prepoznatljivost u društvu potrebno je izboriti, a za to su uz ljudske vrline i kvalitetne učitelje potrebna i materijalna sredstva. Bio je to razlog da se Požeška biskupija prijavi na raspisani natječaj MRRFEU u okviru Poziva “Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području”, komponenta A: “Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom” za što su osigurana novčana sredstva iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (85%) i nacionalnih sredstava (15%). Razdoblje provedbe projekta je od 1. kolovoza 2022. do 31. siječnja 2024. Ukupna vrijednost projekta iznosi 974.735,58 Euro ili 7.340.276,41 kuna- zaključio je Ivica Žuljević.

Potom je Mara Stipić Bagarić, voditeljica Projekta i djelatnica NORA-e, razvojne agencije u Novskoj i partner u ovom Projektu, putem prezentacije upoznala prisutne s detaljima Projekta, te istaknula da je cilj Projekta doprinijeti jačanju STEM vještina učitelja, drugih odgojno-obrazovnih djelatnika te učenika katoličkih osnovnih škola Požeške biskupije kao i šire javnosti i dodala kako se Projekt provodi u okviru programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva za čiju je provedbu odgovorno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

U nastavku konferencije prisutnima se putem videokonferencije uživo iz Norveške javila Katarzyna Anna Kazimierczuk, partner u projektu, i rekla kako je multisektorska suradnja u promociji STEM-a važna te da će oni biti podrška realizaciji projekta kroz dijeljenje znanja i iskustva iz Norveške.

Zatim su prigodne riječi uputili Ferdinand Troha, Marija Kušmiš, Maja Petrović i Martina Bunić koji su istaknuli važnost razvijanja STEM vještina kod svih u odgojno-obrazovnom sustavu te svim učiteljima čestitali Dan učitelja.

