Udruga PAUK Orahovica i ove godine pripremila “Halloween horror movie nights”

Udruga PAUK Orahovica nakon dvije godine pauze ponovno je za sve sugrađane i stanovnike okolnih mjesta organizirala filmske horor projekcije pod nazivom Halloween horor movie nights. Horor filmovi su puštani u prostoru bivše kino dvorane.

– Cilj nam je svake godine barem na nekoliko dana vratiti kino svim našim sugrađanima i stanovnicima okolnih mjesta, a to tradicionalno radimo nekoliko večeri prije noći vještica. Cijena ulaznice je kao donacija od 10 kuna i moram priznati da smo u prve dvije večeri napunili dvoranu što nas je jako razveselilo i pokazalo kako Orahovica i okolica jako vape za kinom. Preostao nam je još jedan dana i to večeras, naime od 19 sati bit će prikazan film A Quiet Place 2 (Mjesto Tišine 2). Radi se o filmu u kojem je radnja slijedeća: Nakon smrtonosnih događaja kod kuće, obitelj Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) sada se mora suočiti s užasima vanjskog svijeta dok nastavljaju svoju borbu za opstanak u tišini. Prisiljeni upustiti se u nepoznato, brzo shvaćaju da stvorenja koja love zvukom nisu jedine prijetnje koje vrebaju iza pješčane staze. Piće i grickalice je dozvoljeno unositi sa sobom, ali molimo sve posjetitelje da prilikom izlaska smeće iznesu do ulaza gdje je postavljena kanta za smeće. Na ulazu u kino je postavljen štand na kojem se mogu kupiti kokice, čips kao i osvježenje uz film, a sve donacije namijenjene su Udruzi PAUK kao podrška za rad. Hvala svima koji su nas posjetili u prva dana i vidimo se večeras – rekao je predsjednik Udruge PAUK Mirko Kufner.

(www.icv.hr, vg)