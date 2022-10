Zastrašujuća pozadina iza dječje igračke: Znate li što govore pjesme vezane uz sve popularnijeg plišanca Huggy Wuggya?

Huggy Wuggy, plišana igračka jarkih boja, s izduženim udovima i oštrim zubima, sve je popularnija među vrtićkom populacijom i učenicima nižih razreda osnovnih škola.

Iako je u kratkom roku postao novi „must have“ u svijetu igračaka, poput prošlogodišnjih pop-upa, a nešto ranije i fidget spinnera, Huggy Wuggy daleko je od pomalo neprivlačnog, bezazlenog plišanca kako se roditeljima na prvi pogled čini.

Riječ je naime o glavnom liku iz horor videoigre Poppy Playtime, kojemu je zadatak jesti meso ljudi, a koju je kao igračku za tržište kreirala tvrtka Playtime CO.

Zbog njega već mjesecima u medijima i na društvenim mrežama traje rasprava između roditelja, ali i stručnjaka na svjetskoj razini, o tome koliko je pogodan kao dječja igračka upravo zbog izravne povezanosti s brutalnom i zastrašujućom horor igrom.

Originalna pjesma koja se veže uz ovog plišanca i koju ponavljaju i petogodišnjaci poziva djecu da ga grle dok ne umru.

Ovo su stihovi pjesme:

“Moje ime je Huggy Wuggy,

tijelo čupavo i umiljato.

Zar nećeš doći i zagrliti me?

Grli me me dan i noć.

Moje je ime Huggy Wuggy,

oštri zubi ostavljaju te krvavim.

Da me nikad nisi zvao ružnim!

Grli me dok ne umreš.

Znam gdje se skrivaš,

niz ventilaciju kliziš.

Zar ne znaš da ću te pronaći?

Gdje god odeš.

U mraku čekam.

Ne možeš mi pobjeći

Zar ne znaš da sam odmah iza tebe?

Bliže nego što misliš.

Ovo je moja tvornica,

ovo je moja kuća.

Deset dugih godina hodao sam ovim hodnicima,

čekajući potpuno sam.

Pa zar se nećeš doći i igrati sa mnom?

Ostani malo,

obećavam da neću gristi baš jako.

Samo vjeruj mom osmijehu.

Moje je ime Huggy Wuggy.

Drago mi je da si se došao igrati.

Ostani dok noć ne postane dan,

igraj se cijelu noć.

Moje je ime Huggy Wuggy.

Iako nisam gladan,

još te uvijek te želim okusiti

Samo maleni ugriz…”

ZAGRLJAJ UŽASA?

No to je tek prvi korak u mračan svijet ovog lika iz mračne horor igrice. Autori su napravili i niz drugih pjesama, znatno gorih i puno više zastrašujućih, upozoravaju oni roditelji koji su složni kako ova igračka nema što raditi u dječjoj sobi.

Jedna od pjesama koje se povezuje s njim, a koju znatiželjna djeca otkriju sa samo par klikova mišem (ili im iskoči kao reklama dok gledaju crtiće na pametnom telefonu) je pjesma simpatičnog naziva Free Hugs.

Potpisuje je vlasnik YouTube kanala TryHardNinja, Igor Gordiyenko, pjevač i pisac pjesama o videoigricama. Riječi te pjesme donose poziv djetetu da se igra s njim, da ga grli. Pjesma objašnjava kako ima plastične oči, ali da i dalje prate dijete u mračnoj sobi, a kad zarije zube u njega, “bit će u potpunosti obuzet.”

Druga pjesma pak govori o puno mračnijoj naravi “simpatičnog lika” koji se želi grliti, a koji zapravo najavljuje kako će nekome “zariti zube u pluća”, “kako uvijek vreba u mraku”, “kako ga nije briga za tuđi strah”…

LOGIČAN NASTAVAK – ZASTRAŠUJUĆA VIDEOIGRICA

Kritičari igračke upozoravaju kako je riječ o dobro osmišljenom marketinškom triku u kojem će nakon plišanca uslijediti za dijete prirodan korak – na videoigricu igricu.

Na različitim internetskim stranicama ova igrica, koja je svrstana u arkadne igre u kategoriji horora, ima različite preporuke. Jedna platforma savjetuje da je igra pogodna za djecu stariju od osam godina, druga to isto tvrdi za djecu od 12 godina, a na trećoj ističu kako je zbog duboko uznemirujućih prizora namijenjena isključivo odraslim igračima.

Polazeći od činjenice da su djeca na internetu osobito ranjiva skupina i da roditelji moraju znati što sve gledaju i prate na platformama, donosimo video koji je uvod za igricu i lik Huggy Wuggyija.

Na roditeljima je sad da odluče – je li riječ o prenapuhanoj priči ili zaista o igrački koja za dijete može donijeti više štete nego koristi.

