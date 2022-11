2. HRL ISTOK Ogorčeni sudačkim odlukama: Rukometaši Orahovice u derbiju doživjeli prvi ovosezonski domaći poraz

Šesto prvenstveno kolo donijelo je još jedan veliki derbi 2. HRL Istok u Orahovici, u kojem su snage odmjerili istoimeni domaćin i RK Borovo.

Bila je to vrlo neizvjesna utakmica sve do sredine drugog dijela. No, krenimo redom, prvi dio protekao je u igri gol za gol, i jedna i druga momčad najviše su imale po dva pogotka prednosti, a u posljednjoj sekundi Borovo je imalo gol prednosti (15:16), a Orahovica sedmerac koji je promašio Rotim pa se s tim rezultatom otišlo na odmor.

U drugom dijelu nastavak iste utakmice, sve do 47. minute kada je Borovo po prvi puta otišlo na +3 (25:28) i to kako, nevjerojatnim i teško je zapravo reći kakvim sudačkim odlukama. Naime, Rotim je u napadu dobio laktom u lice, a Bedeković i Peić na čuđenje kompletne dvorane ostaju ‘nijemi’ i puštaju igru dalje. U sljedećem napadu, jedan od ponajboljih Orahovčana, Domagoj Kiš radi ‘klasični’ prekršaj u obrani, a sudački dvojac pokazuje na isključenje. Slijedi još nekoliko odluka koje potpuno izluđuju momčad trenera Prebega i njega samog koji je uzalud tražio pravdu i zaštitu od delegata utakmice. Tu je priči bio kraj, momčad Orahovice više nije mogla ništa, utakmica je na ‘nepravedan’ način prelomljena i gosti koji su odigrali jako dobru utakmicu, vješto su sve iskoristili i otišli na visoku prednost koja je na kraju završila 28:35.

Orahovica je odigrala možda najlošiju partiju ove sezone, promašila pet sedmeraca, a na vratima je sam bio Domagoj Steiner koji nije imao zamjene i to se primijetilo, ali ovo što se dogodilo u orahovačkoj dvorani doista nema nikakvog sportskog smisla.

Kolika je trener RK Orahovica Tomislav Prebeg rukometna i ljudska veličina potvrdio je izjavom nakon utakmice u kojoj suce nije niti spomenuo.

-Imamo strašan tempo, a konstantno nismo kompletni, uvijek netko fali. Ušli smo mekano u utakmicu, a vidjelo se da Borovo ima više igrača, veću rotaciju i puno su spremniji i zasluženo su odnijeli pobjedu iz Orahovice. Imali smo samo jednog vratara i to je bio hendikep, ali prije svega bili smo dosta loši i ja doista čestitam Borovu na zasluženoj pobjedi – rekao je Prebeg, a kada su mikrofoni bili ugašeni onda je sve bilo jasno, toliko razočaranja u očima trenera i vodstva kluba ne zbog poraza, nego zbog odnosa sudaca, već drugu domaću utakmicu zaredom, prema ovoj hrabroj ekipi koja takvo što definitivno ne zaslužuje svojim istinskim sportskim i ljudskim karakterom.

U momčadi Orahovice najviše su pogodaka postigli Tomislav Rotim i Domagoj Kiš po sedam, dok su u pobjedničkoj momčadi Borova po šest postigli Skaramuca, Pinjuh i Edl.

Orahovicu u sljedećem kolu čeka gostovanje u Petrijevcima kod istoimenog domaćina.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)