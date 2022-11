2. ŽNL ZAPAD Derbi polusezone pripao Dravi: Udovičić ‘skinuo’ penal, Mioljević, Taušan i Enio Klaus poentirali za jesenski naslov

Klubovi 2. županijske nogometne lige Zapad susretima 11. kola završili su jesenski dio sezone.

Prvu utakmicu odigrali su No Limit TVIN i Sveti Đurađ. Domaća momčad u gradskom derbiju došla je do minimalne pobjede 1:0. Zgoditak vrijedan tri boda postigao je nekadašnji prvotimac Svetog Đurađa, a sada igrač No Limita, Josip Điketa u 71. minuti.

Derbi za naslov jesenskog prvaka odigran je na terenu u Terezinom Polju. Snage su odmjerili domaća Drava i milanovački Sokol. Pred gotovo 300 gledatelja gosti su bolje ušli u susret, ali nisu realizirali nekoliko prilika. Sredinom prvog dijela s travnjaka, zbog ozljeda, izlaze dvojica igrača Sokola, Dario Štefan i Ivan Biondić, što se kasnije osjetilo na igri gostujućeg sastava. U tim trenucima Elvis Klaus pogodio je okvir gostujućih vrata. U 32. minuti domaća momčad stigla je do početne prednosti, a gostujućeg vratara Manuela Majera Križa matirao je Dejan Mioljević.

U drugom dijelu nastavlja se borba za svaku loptu, što je u 58. minuti rezultiralo drugim domaćim zgoditkom, kojeg je nakon jedne kontre postigao Mihael Taušan. Domaćoj momčadi trebao je još jedan pogodak za potvrdu jesenskog naslova. Njega je lijepim udarcem postigao Enio Klaus u 66. minuti, nakon što se lopta odbila od gostujuće grede.

Do kraja utakmice nastavilo se igrati obostrano otvoreno. Iskusni domaći igrač Sandi Plužarić bio je najbliži četvrtom domaćem pogotku, kada je njegov šut iz slobodnog udarca ispod vratnice iščupao gostujući vratar Majer Križ. Gosti su u dva navrata ozbiljno priprijetili raspoloženom Karlu Udovičiću. Oba puta u prilici je bio Ante Mikulić. Prvi puta iz kaznenog udarca u 72. minuti i drugi puta svega metar od linije gola u 83. minuti. U oba navrata Udovičić ga je nadmudrio. Sudac Nikola Kečkiš pokazao je i dva crvena kartona gostujućim igračima. U 74. minuti Petru Spajiću, a u trećoj minuti sudačke nadoknade Mihaelu Bistroviću.

Domaći su nakon posljednjeg sudačkog zvižduka burno proslavili jesenski naslov. Rad predsjednika Ivana Ivanovića i uprave kluba, trenerskog dvojca Tomislava Zdjelara i Kristijana Brnadića te igrača na terenu donio je rezultate.

-Cijeli tjedan smo razmišljali o ovoj utakmici. Ništa nismo kalkulirali. Bila nam je bitna samo pobjeda, do koje smo došli zasluženo. Pohvalio bih sve dečke, posebno Karla Udovičića koji je obranio penal. Sokolima želim puno sreće u nastavku sezone – pun emocija nam je izjavio Kristijan Brnadić.

Aršanj iz Sedlarice s visokih 5:1 pobijedio je posljednje Podgorje na njegovom terenu. Za goste je dva zgoditka postigao Hrvoje Filipović, a po jednom su strijelci bili Sandi Ivanović, Matija Veličan i Lucijano Balija, dok je jedini pogodak za Podgorje postigao Josip Špoljarić.

Turnašica je u Kladarama pobijedila Podravec iz Dinjevca 4:0. Dva pogotka postigao je Andrej Abramović, a po jednom su domaću mrežu pogodili Željko Kajić i Robert Veličan.

Bilogora 1947. iz Špišić Bukovice protutnjala je kroz Vukosavljevicu pobijedivši domaću Mladost 8:1. Po četiri zgoditka za goste postigli su Stipo Djak i Michael Zorić, dok je jedini domaći pogodak postigao Manuel Šelimber s bijele točke.

Croatia je u Grabrovnici bila bolja od Gradine s 3:1. Pogotke za domaću momčad postigli su Josip Milaković, Josip Peterfi i Luka Sabljić. Za goste je strijelac bio Ante Gradinjan. Domaći igrač Dominik Kovačić u 78. minuti, kod rezultata 3:1, nije bio precizan s bijele točke.

Drava je polusezonu okončala s 25 bodova, kao i Sokol, ali zahvaljujući boljoj gol razlici ‘prezimit’ će na vodećoj poziciji. Samo bod manje ima trećeplasirani Aršanj, dok četvrtoplasirana Croatia i Sveti Đurađ na petom mjestu za vodećim dvojcem zaostaju šest bodova.

