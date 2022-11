3. ŽNL ZAPAD Škvarić i Cik osigurali Omladincu jesenski naslov, Sloga uvjerljiva u Rušanima

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 9. kola 3. ŽNL Zapad.

U najzanimljivijem dvoboju kola, u izravnom dvoboju za prvo mjesto, Omladinac je s 3:1 slavio u Okrugljači gdje ga je ugostila ŠN Graničar Bušetina. Do prvog pogotka čekalo se do 31. minute kada je Valentino Cik poentirao za prednost Omladinca. Na 2:0 povisio je Tomislav Škvarić u 53. minuti, neizvjesnost u susret vratio je Alen Fučkar pet minuta kasnije, no sve dvojbe oko pitanja pobjednika riješio je Škvarić u 68. minuti utakmice. Pobjeda gostiju mogla je biti i uvjerljivija, no nisu uspjeli realizirati kazneni udarac u 80. minuti.

Sloga iz Dugog Sela bila je efikasna na gostovanju u Rušanima. Po pet zgoditaka za goste postigli su Ronald Jagica i Tomislav Kovačević, a u strijelce su se upisali i Gabrijel Bakić te Ivan Vojvodić. Jedini strijelac za Napredak bio je Željko Tambić. Dodajmo kako je i jedna i druga momčad utakmicu završila s igračem manje. U domaćim redovima isključen je Tambić, a u gostujućim Jagica.

Tri boda upisala je i Bušetina 1947. na gostovanju u Bačevcu. Michael Fučkar bio je trostruki strijelac za Bušetinu, a po pogodak su postigli Karlo Zelenbrz, Leon Široki i Marcelo Munjeković. Poraz Brane ublažio je Danijel Lukačević.

Sigurnu pobjedu na svom terenu upisao je Otrovanec u dvoboju s Kladarama. Danijel Dikšić doveo je domaćine u prednost u 38. minuti, dok je utakmicu s dva pogotka, u 70. i 72. minuti, zaključio Marko Živko.

