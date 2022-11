Četvorica odvažnih Slatinčana biciklima do Vukovara: I ove godine izvozit će 135 kilometara u spomen na 31. obljetnicu pada ‘Grada heroja’

U spomen na 31. obljetnicu pada i okupaciju grada Vukovara, četvorica odvažnih Slatinčana jutros (subota) su krenuli put ‘Grada heroja’.

Prije polaska, odali su počast svim poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima polaganjem upaljenih lampiona kod spomen obilježja u Parku 136. slatinske brigade.

Biciklisti u sastavu Marin Kokorić, Dražen Kokorić, Jurica Culej i Ivan Štefanović, uz logističku potporu Dalibora Medveda, izvozit će 135 kilometara do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, gdje će počast odati svim poginulima u obrani Vukovara.

– Cilj ove naše biciklističke vožnje je odati počast žrtvi Vukovara i svim hrvatskim braniteljima. Budući da smo i sami djeca hrvatskih branitelja, osjetili smo potrebu za ovaj čin prošle godine kada smo 13. studenoga također biciklirali do Vukovara, a ove nastavljamo i nadam se da će to postati naša tradicija svake godine. Moram napomenuti da mi bicikle vozimo isključivo rekreacijski, nismo profesionalni biciklisti, pa će nam trebati više vremena da dođemo na naše odredište, ali uspjet ćemo. Ovo je najmanje što možemo učiniti za sve one koji su svoje živote utkali u slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku – ispričao nam je jedan od biciklista, Dražen Kokorić.

(www.icv.hr, adf)