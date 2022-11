Gradonačelnik Krešimir Kašuba sa suradnicima obišao radove u Ulici hrvatskih branitelja i centru grada

U pratnji suradnika, gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba obišao je radove u Ulici hrvatskih branitelja koji idu svojim tijekom, a tom prigodom gradonačelnik je iskazao zadovoljstvo viđenim.

– Ovim radovima direktno utječemo na kvalitetu života naših sugrađanki i sugrađana, ovo je investicija koja je potpisana u rujnu, predvidivo vrijeme trajanja je tri mjeseca, ali moguće je i produljenje rokova uz opravdane razloge. Vrijednost investicije je 603 tisuće kuna, a obuhvaća cestovnu infrastrukturu i izgradnju oborinske odvodnje te je ovo jedna od najmlađih ulica u Našicama i predstavlja širenje Našica- istaknuo je gradonačelnik Kašuba i dodao.

– U sklopu povijesnih investicija za grad Našice, jedan dio investicija je i Našički trg koji je početkom ove godine dobio uporabnu dozvolu, ali on nije kompletno gotov. Dio se odnosi na cestovnu infrastrukturu gdje u sklopu Aglomeracije nismo mogli završiti sve jer ovdje prolazi centralni vod za vodu. Sa županijskom upravom za ceste smo ugovorili dubinsko frezanje asfalta i presvlačenje novog sloja koji oni financiraju s iznosom od 900 tisuća kuna za dionicu od preko 700 metara koja počinje kod Čimena pa sve do ulice Josipa Jurja Strossmayera i ulice Braće Radić koja uključuje i oba raskršća. U sklopu toga investirali smo i u horizontalnu i vertikalnu signalizaciju gdje smo postavili trepćuće upozoravajuće svjetlo s rasvjetom na najopasniji pješački prijelaz u gradu, a ista investicija je vrijedna 115 tisuća kuna, koju je Županijska uprava za ceste sufinancirala sa 57 tisuća kuna. Dovršetak ovih radova prati Aglomeraciju uz izgradnju pješačke staze i parkirališta od hotela, starog Hotela pa do Čimena, poslovnih subjekata koji su u ovim dijelu grada, a vrijednost investicije je 500 tisuća kuna, završetkom tih radova koje očekujemo u skorije vrijeme dobit ćemo trajniju promjenu vizure samog centra grada, ali i ugodu i ljepotu življenja u gradu. Također se ispričavam stanovinicima ovog dijela grada koji su zbog radova imali poteškoće u obavljanju svojih obveza, kako privatnih pa tako i poslovnih- dodao je gradonačelnik.

Radovi se izvode i u ulici A. G. Matoša u Našicama gdje je potreban dodatan oprez, a promet se regulira na mjestu izvođenja radova.

(www.icv.hr, eš, foto: Grad Našice, E. Šubić)