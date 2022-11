Nogometašice Koprivničko-križevačke županije uspješnije od selekcije VPŽ: Za Filipovićevu ekipu pogotke postigle Leona Radi i Petra Topić

U sklopu selektivnog programa Nogometnog središta Sjever za djevojčice, jučer (srijeda) je na stadionu Školski vrt u Gornjem Bazju odigrana utakmica 3. kola u kojoj su snage odmjerile selekcija Virovitičko–podravske i Koprivničko–križevačke županije.

Gostujuća ekipa, za koju su igrale nešto starije i iskusnije igračice, pobijedila je rezultatom 5:2. Zgoditke za domaću selekciju postigle su Leona Radi u 15. i Petra Topić u 35. minuti.

Za selekciju Virovitičko–podravske županije igrale su: Monika Karaica (No Limit TVIN), Elena Cvitić (No limit TVIN), Petra Topić (Graničar Bušetina), Anđela Demo (No Limit TVIN), Lana Ronik (No Limit TVIN), Ana Špoljar (Bratstvo Gornje Bazje), Ana Jagić (Graničar Bušetina), Karla Kiralj (Virovitica), Eva Lorena Šitum (Sokol Milanovac), Iva Vidović (No Limit TVIN), Lucija Jungić (No Limit TVIN), Sara Cincibuk (Rezovac), Jelena Ivoš (Bratstvo Gornje Bazje), Veronika Mrnjavac (Bratstvo Gornje Bazje), Anja Luce Uzelac (Sokol Milanovac) i Leona Radi (No Limit TVIN).

Selekciju Virovitičko–podravske županije vodio je Damir Filipović.

