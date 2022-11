Održane prve sjednice novih POK-ovih tijela: Vlatka Strusa predsjednica Nadzornog odbora, izabrani i predstavnici komorskih cehova

Nakon konstituirajuće sjednice Skupštine, na kojoj su izabrana i imenovana tijela Područne obrtničke komore za novi mandat (2022.-2026.), održane su prve sjednice Nadzornog i Upravnog odbora. Na sjednici Nadzornog odbora održane 21. studenog, predsjednik i komorski tajnik upoznali su članove NO s njihovim pravima i dužnostima sukladno Statutu POK-a i Poslovniku o radu NO, a zatim su članovi NO odlučili da će predsjednica NO biti Vlatka Strusa, vlasnica obrta za vođenje poslovnih knjiga iz Virovitice, dok će potpredsjednik biti Danijel Begović, vlasnik obrta za fotografske usluge iz Pitomače.

Osim toga, članovi NO upoznati su i s financijskim poslovanjem POK-a tijekom 10 mjeseci ove godine, kao i projekcijom financijskog poslovanja za naredni period. Upravni odbor održao je svoju prvu sjednicu 23. studenog, na kojoj je nakon uvodnog upoznavanja s pravima i dužnostima članova tog komorskog tijela, doneseno nekoliko odluka i zaključaka iz njegove nadležnosti. Prvo su imenovani novi članovi komorskih cehova: u proizvodnim obrtima predsjednik će biti Krešimir Kostelac iz Orahovice, potpredsjednica Sandra Jadek iz Slatine i ostali članovi Marijan Trstenjak iz Pitomače, Tomislav Maloča i Davor Županić iz Virovitice; u uslužnim obrtima predsjednica će biti Katarina Fabijanac iz Slatine, potpredsjednik Danijel Begović iz Pitomače i članovi Tomislav Šebalj iz Orahovice, Miroslav Briševac i Siniša Tomašek iz Virovitice.

U trgovačkim obrtima predsjednica će biti Ivana Sajdenšajf iz Virovitice, potpredsjednik Krešimir Jakobek iz Orahovice te članovi Natalija Lukačević iz Slatine, Ivica Farkaš iz Virovitice i Marin Škudar iz Pitomače; u ugostiteljskim obrtima predsjednik će biti Goran Ivezić iz Slatine, potpredsjednica Gordana Gebik iz Virovitice te članovi Josip Jambrešić iz Orahovice, Željka Tudić iz Pitomače i Dejan Herceg iz Virovitice; u graditeljskim obrtima predsjednik će biti Ivo Bilić iz Slatine, potpredsjednik Ivan Kostelac iz Pitomače te članovi Drago Knežević iz Orahovice, Željko Deak i Damir Tatić iz Virovitice; u prijevozničkim obrtima predsjednik će biti Željko Šubić iz Pitomače, potpredsjednik Christian Hrvoić iz Virovitice te članovi Dušan Uvalić iz Slatine, Franjo Vulić iz Orahovice i Tomislav Vukić iz Virovitice.

U poljodjelskim obrtima predsjednik će biti Zdravko Pokupić iz Virovitice, potpredsjednica Maja Lazić iz Slatine te članovi Ivan Kolačko iz Orahovice, Saša Kukavica iz Pitomače i Zlatko Katančić iz Virovitice; u frizerskom cehu predsjednica će biti Ivana Vanjhal iz Virovitice, potpredsjednica Sanja Mikić iz Slatine te članovi Tanja Španić iz Pitomače, Snježana Knežević iz Orahovice i Klaudija Fadljević Gomerčić iz Virovitice. Članovi UO su zatim utvrdili prijedlog kandidata za buduće članove cehova i radnih tijela hrvatske obrtničke komore, prijedlog za godišnje priznanje Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a te su donijeli i zaključke vezane za rad komorskog ureda u narednom periodu.

(OK VPŽ)