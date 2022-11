Ovih 10 filmova na Netflixu morate pogledati do kraja godine

U današnjem brzom svijetu, kao i među velikim brojem svakodnevnih obaveza, nije teško da nam nešto promakne. Možda je to prijateljev rođendan, nekad je to roditeljski sastanak, kao i posjet zubaru, za kojeg nam često ne padne teško što smo ga zaboravili. Ista stvar je i s onim drugim, daleko manje važnim, ali zabavnim, životnim stvarima kao što su glazba, serije i filmovi. U moru prevelike ponude lako je preskočiti nešto dobro i kvalitetno.

Upravo takvi su filmovi koje možda niste, a svakako trebate pogledati prije dolaska nove godine. Stoga, napravite kokice, udobno se zavalite na kauču, krenite s gledanjem i uživajte.

Uncut Gems (2019.)

Žanr: kriminalistički, drama

O čemu se radi: Howard Ratner karizmatični je njujorški draguljar koji obožava klađenje. Osim turbulencija u profesionalnom i financijskom segmentu, ništa manje kaotičan nije niti njegov ljubavni život. Našavši se u kockarskim dugovima, Howard izlaz iz situacije vidi u prodaji opala kojeg je nabavio iz Afrike.

Tko glumi: Adam Sandler, Lakeith Stanfield, Julia Fox

Slumberland (2022.)

Žanr: fantasy, obiteljski

O čemu se radi: U ovoj filmskoj ekranizaciji stripa „Mali Nemo u Zemlji snova“ radnja prati djevojčicu Nemo koja otkriva tajnu mapu svijeta snova. Uz ekscentričnog odmetnika Flipa kreće u potragu za svojim preminulim ocem, nekadašnjim partnerom svog novog prijatelja.

Tko glumi: Jason Momoa, Marlow Barkley, Chris O’Dowd

The Irishman (2019.)

Žanr: biografski, kriminalistički, drama

O čemu se radi: Frank „Irac“ Sheeran, ostarjeli ratni veteran irskog podrijetla, na zalasku svog života prisjeća se svojih mafijaških dana čija kulminacija je ubojstvo Jimmyja Hoffe.

Tko glumi: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci

The Midnight Sky (2020.)

Žanr: science fiction, drama

O čemu se radi: Kada naš planet zadesi katastrofa, smrtno bolestan znanstvenik Augustine odbija se evakuirati i ostaje sam na arktičkoj zvjezdarnici. Tamo pronalazi nijemu djevojčicu Iris. Uz brigu o njoj, Augustine mora i zaustaviti povratak istraživačkog svemirskog broda na Zemlju na kojoj više nema uvjeta za život.

Tko glumi: George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo

The Sea Beast (2022.)

Žanr: animirani, obiteljski

O čemu se radi: Nakon što pobjegne iz sirotišta, djevojčica Maisie ukrca se na brod koji lovi morske nemani, zbog kojih su stradali i njeni roditelji. Nakon što se s Jacobom, hrabrim lovcem na nemani, nađe u nezavidnoj situaciji, Maisie počinje shvaćati da stvari nisu onakve kakve se čine na prvu.

Tko glumi: Karl Urban, Zaris-Angel Hator, Jared Harris

The Power of the Dog (2021.)

Žanr: revizionistički vestern, drama

O čemu se radi: Braća Phil i George uspješni su rančeri u Montani. Dok je Phil autoritativan i osoba na koju se gleda sa strahopoštovanjem, George je bratova suprotnost. Nakon što se George oženi za udovicu Rose, koja se sa sinom Peterom doseli za njihov posjed, obiteljski odnosi postaju još napetiji.

Tko glumi: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons

The Stranger (2022.)

Žanr: psihološki triler

O čemu se radi: Mark Frame policajac je na tajnom zadatku. Kako bi riješio slučaj otmice i ubojstva, uspostavlja odnos s Henryjem, glavnim osumnjičenim. Kako bi ga priveo pravdi i riješio slučaj, zajedno s drugim „undercover“ policajcima Henryja polako tjera u kut.

Tko glumi: Joel Edgerton, Sean Harris, Jada Alberts

Klaus (2019.)

Žanr: animirani, avantura

O čemu se radi: Sin jedinac ravnatelja Škole za poštare Jasper po naredbi oca odlazi u Smeerensburg. U tom malom snježnom mjestu shvati da je njegov zadatak, isporučiti 6000 pisama u godinu dana, nemoguć za ispuniti. Kao zadnju opciju koja bi mu mogla biti od pomoći Jasper posjeti pustinjaka Klausa

Tko glumi: Jason Schwartzman, J. K. Simmons, Rashida Jones

Knives out (2019.)

Žanr: Kriminalistički, komedija, misteriozni

O čemu se radi: Kada Harlan, glava obitelji Thrombley, umre pod neobičnim okolnostima, dva detektiva će, osim ubojstva, otkriti i dobro skrivane obiteljske tajne.

Tko glumi: Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis

The Mitchells vs. The Machines (2021.)

Žanr: animirani, obiteljski

O čemu se radi: Zaljubljenica u filmove Katie upisala je školu svojih snova u Kaliforniji. Tijekom zajedničke obiteljske vožnje do škole, svijet preuzmu roboti. Kako bi spasili svijet, obitelj Mitchell morat će svoje nesuglasice ostaviti po strani.

Tko glumi: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph

(www.icv.hr, eat)