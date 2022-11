Pokrećemo Adventski kalendar: Pustite novac i poklone, evo dobrih djela koja će vas koštati samo malo vremena i ljubavi

Počeo je advent, vrijeme u kojem se pripremamo za Božić, ali i neminovno stvaramo popise za kupovinu, poklone, tragamo za sniženjima, čistimo, kuhamo, i ne znamo što bismo prije od obaveza.

Konkretno – u cijelom ovom periodu često smo više orijentirani na materijalno i potrošno, dok je sam Božić (za koji se zapravo i pripremamo) upravo suprotno – podsjeća na skromnost, solidarnost, zadovoljstvo s onim što već imamo i na dijeljenje s onima kojima je potrebno više.

Zato ovaj put donosimo, dragi čitatelji, Adventski kalendar dobrih djela. Pomoću njega adventsko darivanje svatko može usmjeriti na važne darove: one koji dolaze iz srca i malo slobodnog vremena i volje, a ne nužno iz novčanika.

Kako funkcionira ovaj kalendar? Svakog dana na Facebook profilu objavit ćemo prijedlog jednog dobrog djela.

Iako su planirani po datumima, isti nisu „uklesani u kamen“ – želimo izbjeći „tiraniju sreće“, koja je posljednjih godina također na snazi u vrijeme došašća, a ne donosi željeni rezultat, već samo nezadovoljstvo i dodatnu frustraciju.

Zato: odaberite iz kalendara ono dobro djelo koje taj dan možete ostvariti. Ako danas ne možete ispeći kolač za prijatelje – odlučite se da ne budete grubi prema drugome. Ili smislite neko svoje.

Svako se dobro djelo računa, jer, kako kaže William Wordsworth: Najbolji dio života dobra čovjeka su ona bezimena, nezapamćena djela dobrote i ljubavi.

Neka ta mala, nezapamćena djela ovog adventa pokrenu promjenu prvo u nama, a onda, tko zna?

Ovo je popis svih djela koje donosimo u našem kalendaru, a svakog dana detaljnije ćemo naglasiti po jedno:

• Nazovi članove obitelji/osobu koju dugo nisi čuo.

• Budi od pomoći nekome – ponesi vrećice, otvori vrata.

• Zaboravi psovke i grube riječi. Samo je jedan dan u pitanju.

• Podijeli s drugima nešto lijepo, što hrani dušu i osjećaje.

• Učini malo dobro djelo za koje ćeš samo ti znati.

• Daj iskren kompliment i ne tračaj.

• Pomoli se za nekog.

• Misli i djeluj pozitivno, nemoj biti vječni kritičar.

• Zaštiti i podrži one oko sebe, i u dobru i u zlu.

• Doniraj drugima odjeću ili obuću i odnesi u Gradsko društvo Crvenog križa ili Caritas po župama.

• Ne zaboravi na važno u životu – da najvažnije nisu stvari, već ljudi.

• Prepusti kontrolu – neka drugi danas imaju moć nad tvojim ekranom ili daljinskim upravljačem.

• Sjeti se četveronožnih prijatelja iz Skloništa za životinje, dekicu u ruke i kreni.

• Budi dobar susjed, svatko to može.

• Ne zanemari svoje unutarnje dijete i danas otkrij svijet novim očima, iznenadit ćeš se.

• Budi dobar domaćin – ispeci kolač ili pozovi prijatelje na kavu, tek tako.

• Budi dobar sugrađanin – na blagajni, trgovini, na cesti, daj drugome prednost.

• Pruži rame za slušanje i ne prekidaj dok priča ne dobije kraj.

• Budi dobar prema sebi -čovjek si, puno toga si i sam trebaš oprostiti.

• Misli na potrebite kad ideš u kupovinu: proizvod poput brašna ili ulja uzmi i doniraj Socijalnoj samoposluzi „Djelo ljubavi“. Kupi “Kruh za kasnije”.

• Njeguj svoje zdravlje, kako tjelesno, tako i duhovno. Zapamti, sve počinje u glavi.

• Pokaži da znaš prometni bonton – nisi sam na cesti.

• Riskiraj te 2 kune i daj nekome svoja kolica u trgovini, neka kovanica ostane „zaboravljena“ u bravici.

• Podrži lokalne proizvođače – na tržnici kupi od nekoga kome „ne ide“ taj dan, a omiljenoj bakici ostavi kunu više.

• Budi pristojan online – virtualni prostor koriste stvarni ljudi koje možeš povrijediti.

• Usreći drage ljude kuponima koje ćeš sam izraditi (ne kupiti u trgovini) – za jedan sat čišćenja, čuvanje djeteta, kuhanje ručka ili poziv na izlazak koji ti plaćaš.

• Uživaj s voljenima – zapamti, najvažnije je da smo zajedno i da uživamo u društvu bližnjih. Ništa to ne smije pokvariti – ni bor, kolači, usisavač ni mobitel koji stalno zvoni, pa ni mi sami.

Sretno!

(www.icv.hr, ilustracija: Canva)