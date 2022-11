U Pitomači održana radionica “Degustacija meda i ljekovitog bilja” pod vodstvom Nele Drača

Zbog raznolikosti flore i okruženosti brdsko-planinskim područjima, Virovitičko-podravska županija daje najbolji med vrlo visoke nutritivne vrijednosti i ljekovita bilja koja su bogata bioaktivnim komponentama važnim za ljudski organizam.

Povodom toga, jučer (subota) je u Centru za kulturu “Drago Britvić”, u organizaciji Pčelarske udruge “Bagrem” Pitomača i Tehnološko-inovacijskog centra Virovitica, održana radionica “Degustacija meda i ljekovitog bilja” pod vodstvom Nele Drača.

– Na radionici su prisutni mogli kušati šest vrsta meda proizvođača iz Udruge “Bagrem”, a koji su dobili zlatnu medalju na županijskom ocjenjivanju meda u Virovitici 2022. godine. Željeli smo spojiti med i čaj. Pokazali smo im kako da med prepoznaju po boji, mirisu, okusu i izgledu, da vide koji im najbolje okusom odgovara. To je kao senzorsko ocjenjivanje gdje se gleda miris, bistrina, boja, okus i čistoća meda. Pošto smo ovdje imali samo šest vrsta meda nismo im točno mogli pokazati čistinu, ali recimo bagrem što je svjetliji to je kvalitetniji, što se našeg područja tiče. Kod lipe prepoznali smo taj okus koji nas onako malo u grlu “pecka”, to je nekome prihvatljiv, a nekome nije. Isto tako razlika između amorfe i medljikovca i na kraju kesten koji je zaista gorak, ali prema zdravstvenim karakteristikama ima jake nutritivne vrijednosti– rekla je Nela Drača, stručni suradnik i prehrambeni tehnolog iz Tehnološko-inovacijskog centra Virovitica te dodala.

– Prošli smo kroz svih šest vrsta meda i tri ljekovita bilja: kamilicu, koprivu i mentu. Kamilica je najviše zastupljena u Virovitičko-podravskoj županiji, 98 posto površine je zasađeno kamilice, a isto tako što se tiče mente i koprive oni su u manjem postotku, ali su isto zastupljeni. Ovakvom radionicom želimo predočiti ljudima, privući ljude, dokazati im što je med i da postoji više vrsta meda koji su uistinu ljekoviti – dodala je Nela.

Na radionici prisutni su mogli kušati bagremov med, cvjetni med, lipov med, medljikovac, med od amorfe, med od kestena te čajeve od kamilice, mente i koprive.

