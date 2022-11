U Srednjoj školi “Izidora Kršnjavog” Našice održano predavanje o sprječavanju nasilja nad ženama

Nasilje u obitelji je uvijek prisutna i aktualna tema, pa je tako Povjerenstvo o ravnopravnosti spolova na području grada Našica u suradnji s Gradskim savjetom mladih grada Našica, Centrom za socijalnu skrb Našice, Srednjom školom “Izidora Kršnjavog” Našice i Policijskom postajom Našice održalo predavanje na tu temu.

Brojni učenici škole odazvali su se predavanju koje je bilo sveobuhvatno jer je svaki od sudionika predavanja imao, nažalost, bogato iskustvo vezano za temu. Učenike i predavače na samom je početku pozdravio ravnatelj SŠ “Izidora Kršnjavog”, Željko Filjak.

Jedna od predavačica bila je Ivana Habl Ivančić, psihologinja i profesorica u Srednjoj školi Izidor Kršnjavi.

-Zlostavljači se često u društvu predstavljaju kao ljubazni i divni, a iza zatvorenih vrata svog doma se pretvaraju u sasvim nešto drugo, pa je zato i teško povjerovati da je osoba zlostavljač jer on ‘izgradi’ imidž dobrog i dragog čovjeka u društvu i okolini je teško povjerovati u to, a k tome se žrtvi ne pomaže kada se zlostavljač, odnosno njegovo ponašanje ne osudi – rekla je u svom izlaganju I. Habl Ivančić.

Josipa Kuzminski, policijska službenica u PP Našice koja radi na poslovima maloljetničke delikvencije i kazneno-pravne zaštite, govorila je o postupanju policijskih službenika pri pozivu u pomoć od strane žrtve i pružanju pomoći, odnosno zaštiti i koja prava žrtva ima te kako postupaju s nasilnikom koji je izvršio nasilje, kao i kako ga kažnjavaju sukladno zakonu.

– Mogu reći da je danas dosta ljudi osviješteno da nasilje treba prijaviti, a postoje razne vrste nasilja. Često se prijavljuju psihičko zlostavljanje i verbalne svađe gdje se međusobno prijavljuju supružnici, ali imamo i prijave za kaznena djela na štetu članova obitelji, koja znaju biti dosta brutalna, to su žene koje godinama trpe nasilje i konstantno su mu izložene. Ovom prilikom bi potaknula škole, vrtiće i razne druge organizacije koje rade s djecom i moraju primjetiti znakove zlostavljanja kod djece jer su za to educirani, isto tako zdravstveni djelatnici su dužni prijaviti svako zlostavljanje koje uoče, a također i građani koji su po zakonu dužni prijaviti nasilje jer dugotrajno zlostavljanje dovodi do trajnih posljedica za žrtve, ali i za društvo – naglasila je Kuzminski.

Jasna Kolembus Oklobdžija, psihologinja i voditeljica Centra za socijalnu skrb Našice, iznijela je niz ponašanja i situacija u kojima žrtve obiteljskog nasilja trebaju pomoć.

-Ako je zlostavljana žena, trpe i djeca, a samim time je ugrožen i veći dio obitelji jer nasilnik uvijek nađe ‘izgovor’ za svoje ponašanje, ili ‘nije nikad dosada’ ili je ‘izgubio posao’ ili je nešto treće i sve mu je motiv da se iskali na slabijem, odnosno na supruzi, djevojci, partnerici, pri čemu se sve manifestira na djecu jer gledajući nasilje i oni su žrtve i postoji velika šansa da u budućnosti ponove model ponašanja naučen kod kuće – zaključila je Kolembus Oklobdžija.

Sve tri osobe su stručne u svom području djelovanja i ovom prilikom su iz svog rada dale primjere iz prakse kako djeluju kod ovakvih situacija, a također su djeci pojasnile kako da se oni ponašaju ukoliko uoče ovakva ponašanja te ih je ispred PP Našice Josipa Kuzminski pozvala da budu hrabri i prijave svako nasilje kako bi što veći broj žena i djece dobio pomoć.

(www.icv.hr, eš)