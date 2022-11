Uskoro počinje izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek: 180 milijuna kuna vrijedan projekt financira se sredstvima iz Europskog kohezijskog fonda

Odlukom Vlade RH, donesenoj na jučerašnjoj sjednici (10. studeni) dana je suglasnost Javnoj ustanovi Lučka uprava Osijek, za početak izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek.

Podsjetimo, 1. prosinca 2017. godine Vlada RH održala je sjednicu u Osijeku koja je velikim dijelom bila posvećena projektima na području Osječko-baranjske županije, a donesene su odluke vezane od projekte ukupne vrijednosti oko milijardu kuna. Jedan od projekata, za koje je između ostalih lobirao osječko-baranjski župan Ivan Anušić je upravo terminal za rasute terete.

– Nastavku pozitivnih trendova u gospodarstvu zasigurno će doprinijeti i realizacija ovog iznimno važnog projekta za Grad Osijek i Osječko-baranjsku županiju. Kapitalna ulaganja stvaraju preduvjete za snažniji gospodarski razvoj istoka Hrvatske, a upravo u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture provodimo niz prometnih i infrastrukturnih projekata na području Osječko-baranjske županije kao što su projekti Grada Osijeka te ulaganja u željezničku infrastrukturu, dovršetak Koridora Vc, obilaznice oko Petrijevaca i Belog Manastira te ulaganja u Zračnu luku Osijek koja su dogovorena na prvom operativnom sastanku s ministrom Butkovićem u ljeto 2017. godine, kao i izgradnja terminala luke Osijek. Drago mi je da današnjom odlukom Vlade krećemo u finalnu realizaciju izgradnje terminala – rekao je Anušić.

Izgradnjom terminala za rasute terete u luci Osijek povećat će se razina zaštite okoliša pri prekrcaju tereta i sigurnosti brodova u luci, poboljšati dostupnost lučke infrastrukture, razviti efikasniji intermodalni transport tereta i, uslijed korištenja nove opreme i tehnologije, smanjiti operativni troškovi.

– Za ovaj važan projekt zalagao sam se i u Hrvatskom saboru te ukazivao na potrebe ulaganja u Luku Osijek. Da je ona od gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, potvrdila je danas Vlada svojom odlukom o sufinanciranju gradnje terminala za pretovar rasutih tereta s više od 160 milijuna kuna. To će dodatno osnažiti osječku Luku koja je druga najveća luka po količini prekrcanog tereta u Hrvatskoj te je dio međunarodnih prometnih koridora. S ovim projektom mogu s ponosom reći da su u Osijeku pokrivena ulaganja u zračni, kopneni, ali i riječni promet. Podsjećam da uskoro kreće obnova putničkog terminala u Zračnoj luci Osijek, modernizira se tramvajska infrastruktura, obnavlja glavna zgrada Željezničkog kolodvora, a pred završetkom je i dionica Koridora 5C od Osijeka do Belog Manastira. Sve će to pridonijeti još boljoj prometnoj povezanosti Osijeka čiji će se učinci, uvjeren sam odraziti i na gospodarstvo – izjavio je osječki gradonačelnik Ivan Radić.

Ukupna vrijednost projekta je 179.340.855.99 kuna, financira se sredstvima Europskog kohezijskog fonda, a sufinancira sredstvima državnog proračuna.

Projekt će obuhvatiti izgradnju obale za pretovar rasutog tereta u dužini 240 m sa 2 veza za brodove, postrojenje za pretovar tereta i usipni koš, kranske staze u dužini oko 300 metara, izgradnju nastavka željezničkih kolosijeka u dužini oko 450 metara, izgradnju pristupne ceste u dužini oko 300 metara, izgradnju infrastrukture potrebne za rad terminala (opskrba vodom, oborinska odvodnja, rasvjeta, snabdijevanje električnom energijom i sl.) Ukupna površina planiranog zahvata iznosi 4,5 hektara. (www.icv.hr, tj)