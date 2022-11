Uspješna poslovna priča tvrtke Napkin: Krenuli su u Poduzetničkom inkubatoru u Virovitici, preselili se u Slatinu i proširili pogon

Kada su kretali u svoju poduzetničku priču, Virovitičko-podravska županija im je, kao i svim poduzetnicima početnicima “dala vjetar u leđa”. Bruno Marić i Danijel Kireta, smjestili su se u Poduzetničkom inkubatoru u Virovitici, gdje su zahvaljujući, upravo županiji dobili “besplatan smještaj”. Tri godine su bili u Virovitici i tada, kada je proizvodnja značajno skočila, kada im je u Virovitici postalo tijesno, pronašli novi poslovni prostor u Slatini. Ovaj dvojac diplomiranih ekonomista u svojoj tvrtki Napkin proizvodi salvete. Riječ je o onima iz “HoReCa programa”, a kako kažu, svake godine osjete snažan gospodarski rast koji dolazi od turizma.

– Mjesečno proizvodimo tri do četiri šlepera salveta, ali od 1. travnja do 1. rujna, proizvodnja nam skače na njih osam do devet – kaže Danijel Kireta.

U Slatini, gdje imaju poslovni prostor, obišao ih je virovitičko-podravski župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, uvjerivši se u poduzetničku priču dvojca Marić – Kireta. Napkin danas u Slatini ima proizvodno-poslovni prostor na 1.300 četvornih metara. Od početnih dvoje, došli su do osmero zaposlenih.

– Ovo što mi proizvodimo je hrvatski proizvod. Pokrivamo 60 posto tržišta iz “HoReCe programa”, naše proizvode od stranih zemalja izvozimo u Mađarsku – dodaje Danijel.

Kupili su i zemljište u Virovitici, ishodovali i građevinsku dozvolu. Spremni su kako bi aplicirali na EU fondove čim se otvore. Zahvaljuju se na podršci i Virovitičko-podravskoj županiji, Gradu Slatini, Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije, u kojem su bili tri godine.

– Želja nam je u Virovitici napraviti novi pogon, kupiti novi stroj kako bi proizvodili i salvete za trgovine i time dodatno oprihodovali našu djelatnost, a tada u budućnosti zaposliti i nove djelatnike, pokazujući kako se od proizvodnje može živjeti – zaključio je Danijel.

(www.vpz.hr)