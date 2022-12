Blagdan svete Lucije: Zašto danas sijemo pšenicu, molimo za vid i analiziramo vrijeme svakog dana do Božića?

Diljem svijeta kršćani na današnji dan (13. prosinca) slave blagdan sv. Lucije. Dan je to na koji se tradicionalno sije božićna pšenica, ali i moli za vid, kao i počinje zapisivati svaki dan do Božića. Zašto?

Vjernici svetu Luciju od Sirakuze štuju kao sveticu mučenicu. Mučitelji su joj, prema jednoj predaji, prije nego su joj odrubili glavu, iskopali oči i stavili na tanjur, pa je u umjetnosti često prikazana upravo s tim detaljem. Poznata je kao višestruka zaštitnica – slijepih (u fizičkom i duhovnom smislu), ali i ratara, lađara, staklara, krojača, tkalaca, pisara, vratara i kovača. Zato joj se danas utječu prije svega oni koji žele zdrav tjelesan i duhovan vid.

Upravo zbog toga što sv. Lucija štiti ratare, kršćanski svijet na današnji dan sije božićnu pšenicu, simbol života. Jedna priča kaže kako je ovaj običaj vezan i uz događaj s početka kršćanstva – prema predaji, kada je Sveta Obitelj, Isus, Marija i Josip, bježala od Heroda, navodno su na svom putu naišli na ratara koji je sijao pšenicu. Zamolili su ratara da ih ne oda vojnicima i ne kaže im kojim su putem pošli. Prema predaji, taman prije negoli će vojska stići do ratara, izniknula je pšenica i zamela im trag, pa je potraga obustavljena.

Budući da sv. Lucija u svom imenu nosi „svjetlost“, a na slikama je prikazana i s uljanicom ili svjetlom u ruci, u proklijalu božićnu pšenicu stavlja se i svijeća koja se pali na Badnjak. Neki će tu svijeću zapaliti i tijekom blagoslova obitelji, koji započinje drugog dana Božića, odnosno na blagdan sv. Stjepana Prvomučenika.

U narodu je običaj i da se 13. prosinca počinje s tzv. Lucijinim kalendarom. Zapisuje se svaki dan do Božića. Budući da pučka predaja svakom danu dodjeljuje jedan mjesec u slijedećoj godini, vjeruje se da će, kakav je taj dan u prosincu, iduće godine takvo vrijeme imati cijeli jedan mjesec.

U prošlosti ove zapise detaljno su vodile žene, prateći svakog dana promjene vremena i unoseći bilješke po danu. Pa kad bi, iznenada, zatoplilo u veljači s do dvadesetak stupnjeva u zraku ili naglo zahladilo u kolovozu, nisu ostale iznenađene. Znale su da je to stara vijest, jer je sve to „Sveta Luca“ najavila to još lani, prije Božića! (www.icv.hr, foto: Wikipedia, Canva)