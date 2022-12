Brojni mažoret timovi, te plesne i glazbene skupine fantastičnim izvedbama uveličali II. Golden Christmas Virovitičkih mažoretkinja

Brojni mažoret timovi, te plesne i glazbene skupine iz Zagreba, Križevaca, Čazme, Garešnice, Velike i Virovitice danas (subota) su svojom glazbom, glasom i plesnim pokretima uveličali II. Golden Christmas Virovitičkih mažoretkinja – veliki božićni koncert koji je ove godine održan u svom drugom izdanju.

Golden Christmas prvi je put održan 2019. godine u Gradskom kazalištu Virovitica. Tijekom pandemije koronavirusa, Virovitičke mažoretkinje nisu bile u mogućnosti održati svoj koncert, ali su zato ove godine odlučile prirediti pravu božićnu ‘čaroliju’ za velik broj gostiju i posjetitelja.

Bila je ovo sjajna prilika za prisjetiti se samih početaka ovog izuzetno uspješnog kolektiva koji svake godine, na velikim državnim, te europskim i svjetskim natjecanjima predstavljaju svoj grad i županiju u najljepšem svjetlu. Virovitičke mažoretkinje osnovane su 31. listopada 2006. godine, te su ove godine proslavile 16 godina uspješnog postojanja i rada. Predsjednica udruge, od 2006. do 2017. bila je Lidija Šunk – Kozjak, a od 2017. godine udrugu vodi njihova trenerica Nataša Kranjec. Kroz svih 16 godina, svojim nevjerojatnim rezultatima Virovitičke mažoretkinje su u samom vrhu mažoret sporta. Na već spomenutim natjecanjima tim je osvojio zavidan broj priznanja, medalja, plaketa i pehara: 125 zlata, 113 srebra i 76 bronci. Svake godine u nekoliko kategorija Virovitičanke osvajaju titule državnih prvakinja.

Virovitičke mažoretkinje isključivo su natjecateljski tim koji sav svoj rad i trud usmjerava prema natjecanjima, ali uz sudjelovanja na natjecanjima članice imaju i brojne revijalne nastupe u gradu, županiji i mnogim drugim mjestima u državi, kao i van granica Republike Hrvatske. Kroz mažoret i pom pon sport udruga djeluje i odgojno učeći svoje članice o važnosti timskog rada, razvijanju tolerancije i međusobnog poštovanja te im pomaže u stjecanju samopouzdanja.

Trenutno tim broji 26 aktivnih članica plesačica raspoređenih u četiri dobne skupine: dječja formacija, kadetkinje, juniorke i seniorke koje vježbaju sa štapovima, štapovima sa zastavom, pom-ponima i afričkim maceom (mejsom). Svojim radom i zalaganjem, uzornim ponašanjem i kvalitetom nastupa održavaju stečenu prepoznatljivost u svijetu mažoret i pom-pon sport, a nadaju se i da će nakon ovog koncerta njihov tim biti ‘bogatiji’ za još članica.

Današnjem koncertu, uz velik broj Virovitičana i gostiju, nazočili su virovitičko-podravski župan Igor Andrović, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i njegova zamjenica Vlasta Honjek Golinac, te ravnateljica OŠ “Vladimir Nazor”, Sanjica Samac.

-Izuzetno mi je drago što danas mogu nazočiti ovom velikom božićnom koncertu u organizaciji Virovitičkih mažoretkinja. Riječ je o hvalevrijednoj udruzi kojoj smo ove godine, za iznimna ostvarenja i postignute rezultate u razvoju mažoret sporta na domaćim, europskim i svjetskim natjecanjima dodijelili povelju Virovitičko-podravske županije. Ovim putem još im se jednom zahvaljujem na svim rezultatima kroz svih 16 godina njihovog rada i djelovanja i sigurno mogu reći da su jedan od najboljih promotora ne samo grada, već i županije. Upućujem velike čestitke i želim im puno sreće i uspjeha u narednom periodu – rekao je na samom početku župan Andrović.

Čestitkama se pridružio i gradonačelnik Ivica Kirin.

-Za sve dosad postignute rezultate mogu samo reći jedno veliko hvala. Čestitam svim članicama udruge, mažoretkinjama i roditeljima, a posebno njihovoj predsjednici i trenerici Nataši Kranjec na ogromnom trudu, zalaganju i odricanju svih ovih godina, što je u konačnici rezultiralo brojnim uspjesima ne samo na domaćoj, već i svjetskoj sceni. Uživajte u ovoj prekrasnoj večeri – rekao je gradonačelnik Kirin.

Nataša Kranjec, predsjednica i trenerica Virovitičkih mažoretkinja, svima je zahvalila na dolasku te se osvrnula na rad i odlične rezultate u proteklom periodu.

-Presretna sam što vas sve vidim u ovolikom broju i nadam se da ćete večeras uživati u programu koji smo pripremili. Ovo je naš drugi Golden Christmas i odlučili smo ga organizirati onako kako to naše djevojčice i zaslužuju, veliko i raskošno, jer je to najmanje što možemo napraviti kako bi se one u pravom svjetlu predstavile u svom gradu, a to je kao prvakinje i vrhunske sportašice jer one to zaista jesu. Veliku zahvalu želim uputiti svim našim roditeljima koji su uvijek tu kad nešto zatreba i bez kojih ovaj koncert ne bi bilo moguće organizirati, zatim Virovitičko-podravskoj županiji i Gradu Virovitici na velikoj podršci, a najviše se želim zahvaliti svojim roditeljima. Članice smo Saveza mažoretkinja pom pon timova koji broji 28 timova, te Svjetske federacije mažoret sporta koja trenutno broji 25 zemalja članica u Europi, Aziji, Južnoj Americi i Africi, te više od 400 timova, a to napominjem iz razloga da svi budu svjesni kako je konkurencija gdje se naše djevojke natječu i redovito ostvaruju vrhunske rezultate, izuzetno velika. Hvala svima na dolasku i uživajte u koncertu koji će, vjerujem, postati naša tradicija – zaključila je Nataša Kranjec.

Na današnjem koncertu gledatelji su mogli uživati u plesnim, glazbenim i ritmičkim točkama Virovitičkih mažoretkinja i njihovih ‘prijatelja’, a nastupili su: Glazbena igraonica GŠ Jan Vlašimsky Virovitica, Plesni klub “A” Sveta Klara Zagreb, Klub ritmičke gimnastike “Pirueta” Virovitica, Čazmanske mažoretkinje, Mažoretkinje grada Grubišnoga Polja, Kulturno umjetnički centar KUC Virovitica i sekcija Pitomača, Garešničke mažoretkinje, Križevačke mažoretkinje, Veličke mažoretkinje, plesne skupine osnovnih škola Ivane Brlić Mažuranić Virovitica, Ivan Goran Kovačić Gornje Bazje, Vladimir Nazor Virovitica, August Cesarec Špišić Bukovica, Gradina i njihova Područna škola Detkovac.

Službeni dio programa otvorila je državna prvakinja Virovitičkih mažoretkinja – kadetkinja Ema Malčec s koreografijom solo pom pon koja se ove godine prvi puta natjecala na državnom turniru i osvojila titulu državne prvakinje, a sa svojim solom našla se i u deset najboljih solista Europskog prvenstva što je izvrstan rezultat za prvu natjecateljsku sezonu, a posebno zanimljiva bila je izvedba ‘malih slavuja’ Glazbene igraonice GŠ Jan Vlašimsky Virovitica koji su, pod vodstvom svojih voditeljica Ane Filipović i Dijane Sulimanac, otpjevali popularni navijački hit Zaprešić Boysa – “Igraj moja Hrvatska”.

Gledatelji su večeras vidjeli mnoštvo kreativnih koreografija i kostima, a od ukupno 62 nastupa njih 24 činile su koreografije Virovitičkih mažoretkinja iz plesne sezone 2021./2022. “Ne plaši se da ustaneš za ono u što vjeruješ, pa makar stajao sam”, ime je koreografije koja je izazvala pljesak i ovacije cijele dvorane i kojom je ‘spušten zastor’ na II. Golden Christmas. Ujedno, riječ je o najljepšoj koreografiji virovitičkih kadetkinja u velikim formacijama tijekom 16 godina rada. Nakon ove predivne koreografije uslijedila je dodjela zahvalnica timovima te priznanja članicama.

Nakon ove predivne koreografije uslijedila je dodjela zahvalnica timovima te priznanja članicama.

(www.icv.hr, ts, foto: K. Toplak)