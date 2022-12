Glasnici istine i maratonci iz Virovitice trčali u spomen na poginule hrvatske branitelje Dragu Klarića i Miodraga Vlaškića

Na inicijativu nekadašnje mještanke Budakovca Renate Hrvoić i u organizaciji UDVDR-a ogranak Gradina, jučer (četvrtak) je održano prvo trčanje od Gradine do Budakovca u sjećanje na poginule hrvatske branitelje Dragu Klarića i Miodraga Vlaškića. Oba ova hrvatska viteza poginula su u Domovinskom ratu 1991. godine pri oslobađanju sela Đulovac od neprijateljskog agresora.

U znak sjećanja na poginule hrvatske branitelje trčanje od Gradine do Budakovca istrčala je Udruga maratonaca VPŽ „Glasnici i istine“ s prijateljima maratoncima iz Virovitice.

Ovaj događaj započeo je odavanjem počasti na spomen obilježju poginulim hrvatskim braniteljima u Gradini, nastavio se odavanjem počasti na spomen obilježju poginulom hrvatskom branitelju Tomislavu Lukačeviću iz Brezovice, da bi završio na spomen obilježju poginulim hrvatskim braniteljima Dragi Klariću i Miodragu Vlaškiću ispred Mjesnog doma u Budakovcu.

Počast ovoj dvojici hrvatskih ratnika odali su im roditelji i rodbina, kao i ostali sudionici ovog memorijala, načelnik općine Gradina Josip Vučemilović Jurić, predsjednik UDVDR-a ogranak Gradina Marin Viljevac, maratonci na čelu s predsjednikom Pavom Tutenovom, predstavnici lokalne samouprave i raznih udruga u općini Gradina te ostali sudionici ovog memorijala.

– S obzirom da sam prije živjela u Budakovcu, Dragu i Miodraga osobno sam poznavala – rekla nam je inicijatorica ovog događaja Renata Hrvoić.

– Znate i sami da se prijatelji ne mogu zaboraviti, ali da se općenito ne bi zaboravilo na one koji su dali život za Domovinu, potrebni su ovakvi susreti na kojima se prisjetimo događaja iz Domovinskog rata i to prenesemo i na mlađu generaciju. Moje poznanstvo s Pavom Tutenovim i „Glasnicima“ iskoristila sam da na ovaj način obilježimo pogibiju naših branitelja. Svi oni rado su pristali i vjerujem da će se ova memorijalna trka nastaviti i dalje – rekla nam je Renata Hrvoić.

– Uloga „Glasnika istine“ je upravo obilježiti važne obljetnice iz Domovinskog rata kao i stradanja naših branitelja, a to radimo na način koji najbolje znamo – napomenuo je Pavo Tutenov koji zajedno sa svojim „Glasnicima“ ima ispunjen raspored tijekom cijele godine.

– Angažirani smo od početka do kraja godine, jer obljetnica je puno, a nažalost i stradanja naših branitelja. No, iako nije lako i potrebna su mnoga odricanja, mi nastavljamo dalje i uvijek ćemo se rado odazvati na ovakve inicijative jer je to najmanje što možemo učiniti za naše branitelje – napomenuo je Pavo Tutenov.

Kormilo UDVDR-a ogranak Gradina nedavno je preuzeo Marin Viljevac koji si je odmah dao za zadaću ne izostaviti niti jednu obljetnicu kao i stradanja branitelja iz općine Gradina.

– To je jedna od glavnih zadaća svih braniteljskih udruga pa tako i naše. Žitelji općine Gradina dali su svoj značajan obol u Domovinskom ratu, od oslobađanja Karaule u Novom Gradcu pa sve do kraja rata kada su bili angažirani u hrvatskim postrojbama diljem Lijepe naše – zaključio je Marin Viljevac.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)