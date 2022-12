“NIKOLA NEMČEVIĆ” Caffe bar Titro, VMBR i Naturavita osigurali četvrtfinale

Proteklog vikenda, subotnjim i nedjeljnim susretima nastavljen je zimski malonogometni turnir “Nikola Nemčević” u Pitomači.

Velik broj zaljubljenika u mali nogomet ponovno se okupio na tribinama sportske dvorane Osnovne škole Petra Preradovića i uživao u majstorijama iskusnih ‘haklera’, kao i mladih igrača koji su pokazali zavidno malonogometno znanje.

Rezultati:

Subota, 10. prosinca:

VMBR – NK Croatia Grabrovnica 7:1

Mr. Jack – CB Kaktus 1:2

Duga 2 – VMBR 2:7

CB Titro – CB Ritual 1:0

Javorović & CO – Duga 2 11:2

Duga 1 – Vina Harsan 4:2

Nedjelja, 11. prosinca:

Javorović & CO – Croatia Grabrovnica 5:1

Mr. Jack – Lovreković d.o.o 7:3

No Limit TVIN – Pekare i trgovine Dergez 1:5

VMBR – Javorović & CO 3:1

CB Gem – Pekare i trgovine Dergez 1:1 (1:3p)

CB Titro – Vina Harsan 4:0

Turnir se nastavlja idućeg vikenda. U subotu, 17. prosinca završni je dan razigravanja po skupinama, dok će u nedjelju, 18. prosinca drugoplasirane i trećeplasirane momčadi u skupinama razigravati za ulazak u četvrtfinale.

(www.icv.hr, foto: I. Barčan)