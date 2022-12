Održana Završna konferencija projekta Razvoj i zaštita Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

Jučer, 16. prosinca 2022. godine, u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, u Posjetiteljskom centru Dravska priča održana je Završna konferencija projekta Razvoj i zaštita Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav/Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube, akronim Riverside.

Na početku Završne konferencije pozdravnim riječima uzvanicima su se obratili voditeljica projekta i ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Tatjana Arnold Sabo, Tibor Parrag, Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava, u ime mađarskih partnera, Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, putem video link-a i pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije u ime župana, Zorica Hegedušić.

Nakon pozdravnih riječi, ravnateljica Javne ustanove, Tatjana Arnold Sabo i član projektnog tima Javne ustanove, Vladimir Juhaz prezentirali su rezultate projekta svih sedam partnerskih institucija s hrvatske i mađarske strane Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i to: Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Nacionalnog parka Dunav-Drava, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Županije Zala, Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije i Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije.

U nastavku, ravnatelj Međimurske prirode, Siniša Golub predstavio je knjigu Zašto ta zaštita prirode? koja je nastala tijekom provedbe projekta.

Na završetku konferencije uslijedilo je predstavljanje projektnih timova svih partnera kojima se pridružila i Miroslava Bato iz Razvojne agencije Virovitičko-podravske županije Vidra, koja je pružala tehničku pomoć svim partnerima u realizaciji projekta Riverside.

(dravska-prica.hr)