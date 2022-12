Proračun Grada Orahovice za 2023. godinu usvojen u iznosu većem od 10 milijuna eura

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Orahovice održali su svoju redovnu 12. sjednicu.

Nakon Aktualnog sata koji je ponovno bio ispunjen aktualnim i tekućim pitanjima života grada poput uređenja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja, društvenih domova i dječjeg vrtića, uslijedile su glavne točke Dnevnog reda, odnosno usvajanje rebalansa proračuna za tekuću 2022. te novog gradskog Proračuna za 2023. godinu.

Usvajanjem rebalansa, Proračun za 2022. godinu umanjen je za 30.993.032,15 kuna, te sada iznosi 54.581.657,48 kuna, što predstavlja smanjenje u odnosu na plan od 36,22 posto. Obrazlažući razloge smanjenja, gradonačelnik Rister naveo je kašnjenje izvođača radova na dva kapitalna gradska projekta, a riječ je o rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića Palčić i uređenje Turističko–rekreacijskog centra Jezero – Hercegovac – Ružica grad. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu sredstva za spomenuta dva projekta ukupno su umanjena za više od 28 milijuna kuna.

-Najveća smanjenja se odnose na kapitalne projekte, odnosno kašnjenje radova i to ne našom krivicom. Tu ponajviše mislim na kašnjenje pri izvođenju radova na rekonstrukciji Dječjeg vrtića Palčić, a djelomično i radove na jezeru. Do kraja godine bit će završeni još neki vrijedni projekti, neki već i jesu, ali moram svakako reći da to naravno nije ušlo u izvršenje rebalansa i zato taj rebalans tako izgleda – rekao je gradonačelnik Orahovice Saša Rister.

Nakon kraće rasprave rebalans je usvojen većinom vijećničkih glasova, a potom je pred vijećnike stavljen prijedlog novog Proračuna grada za 2023. godinu u iznosu 10.459.642,20 milijuna eura.

-Na visinu proračuna naravno utječu planirani završeci projekata, ali i oni koje planiramo započeti. Osim navedenih velikih projekata, najveće stavke su proširenje odlagališta TUK u iznosu od 837 tisuća eura te izgradnja nove natkrivene gradske tržnice u iznosu od 714 tisuća eura. U sve ostale segmente od gospodarstva, kulture, sporta, zdravstva, vatrogastva da školskog i predškolskog odgoja u proračunu smo izdvojili slična sredstva kao i prošle godine i maksimalno ćemo se truditi pomoći svima. Zahvaljujem se svim vijećnicima koji su došli na sjednicu i sudjelovali u raspravi oko proračuna te dali poneke nove ideje jer to je jako dobro i važno za Orahovicu – rekao je Rister.

Najveći dio sredstava sljedeće godine bit će utrošen za dovršetak kapitalnih projekata dva kapitalna gradska projekta – uređenje jezera i rekonstrukciju dječjeg vrtića.

U nastavku sjednice jednoglasno je doneseno još niz odluka vezanih uz proračun, a potom većinom glasova i odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Orahovice.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)