Sljedećeg tjedna za promet se zatvara dio ulice J.J. Strossmayera u Pitomači

Zbog radova na sustavu odvodnje aglomeracija Pitomača i prekopa ceste, od ponedjeljka, 5. pa do petka 9. prosinca, za promet će biti zatvoren dio ulice J.J. Strossmayera u Pitomači. Riječ je o dionici od kućnog broja 63 do kućnog broja 94, a zatvorena će biti od 7 do 16 sati.

Promet će se odvijati obilaznim pravcima preko ulice Ivana Mažuranića, odnosno ulicom Tina Ujevića i ulicom Antuna Gustava Matoša.

– Molimo sve sudionike u prometu za razumijevanje, strpljenje i povećanu pažnju u prometu – poručili su iz Općine Pitomača.

(www.icv.hr, pitomaca.hr)