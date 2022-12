U Srednjoj školi Stjepana Sulimanca Pitomača održana svečana sjednica i primopredaja dužnosti novom ravnatelju Marku Mariću

Danas (petak) je u Srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači održana svečana sjednica Nastavničkog vijeća, a ujedno i primopredaja dužnosti novog ravnatelja Srednje škole Stjepana Sulimanca Pitomača Marka Marića.

Dosadašnji ravnatelj Josip Ivoš Srednju školu vodio je deset godina. U tih deset godina puno toga se promijenilo, ali jedno je ostalo isto. S puno ljubavi obnašao je dužnost ravnatelja, a školu je podigao na novi, moderan nivo, kako u Virovitičko-podravskoj županiji tako i u RH.

– Kroz ovih deset godina nije samo da smo izgradili novu školu, nego smo ju i obnavljali i uređivali nekoliko puta. Škola nije samo zgrada, to su prije svega ljudi i učenici i to čini školu. To su moji ljudi, moje kolege, moji prijatelji i učenici, kao i sve ono što smo zajedno izgradili. Proveli smo brojne projekte, ali ti projekti su samo rezultat odlične suradnje sa svima. Sretan sam jer je ova škola dosta priznata i u Ministarstvu i u Agenciji za strukovno obrazovanje. Danas škola ima sve što može imati. Na raspolaganju ima 97 hektara zemlje, imamo vinski podrum, mehanizaciju, skladišta, hale, proizvodnju, imamo naše poslovne partnere s kojima radimo kao prava tvrtka, a dio smo i Regionalnog centra kompetentnosti i stvarno sam ponosan na to – rekao je Josip Ivoš te čestitano novom ravnatelju škole.

– Novom ravnatelju Marku Mariću, iako sam mu sto puta osobno rekao, također želim da bude uspješan. Želim da dođe sa svojim vizijama, sa svojim idejama, jer najbolje je kada čovjek nema nikakvog pritiska. Kao bivši ravnatelj ne želim utjecati na novog ravnatelja, smatram da sam zaokružio svojih deset godina i stvarno se osjećam ponosno. Nekad se pitam da li sam mogao nešto bolje, drugačije, ali mislim da sam izvukao najbolje u danim trenucima – dodao je Ivoš te još jednom zahvalio svima.

S nekoliko prigodnih riječi obratila se i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Martina Bunić.

– Drago mi je što je Josip ovdje bio ravnatelj i što smo puno surađivali tijekom ovih godina. Napravio je puno toga za ovu školu i želim mu puno uspjeha na novom radnom mjestu profesora. Budućem ravnatelju koji će stupiti na dužnost od siječnja sljedeće godine također želimo puno uspjeha u budućem radu. Nadamo se da ćemo svi zajedno dobro surađivati. Treba samo puno volje i želje, a onda ćemo svi zajedno uspjeti – rekla je M. Bunić.

Veliku potporu i podršku škola je imala i od Općine Pitomača, a u ime načelnika i kao bivši ravnatelj ove srednje škole obratio se predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača Rikard Bakan.

– Drago mi je da danas mogu biti ovdje u ime Općine. Imati ovakvu školu u jednoj maloj općini, ujedno najveću školu u Virovitičko-podravskoj županiji zaista nije mala stvar, a mi smo pokazali da smo ju zaslužili. Josip je imao svoju viziju koju je uspješno realizirao i važno je nastaviti ovim putem. Škola je nekada bila u staroj zgradi u centru Pitomače i ovo što danas imamo je zbilja nešto posebno. Marku želim puno uspjeha i nadam se da će nastaviti graditi ono što je započeto te da će naša škola i dalje biti perjanica strukovnog obrazovanja na ovom području i šire- rekao je Rikard B. te se još jednom zahvalio J. Ivošu i čestitao novom ravnatelju.

Osnivač ove srednje škole je Virovitičko-podravska županija, pa se tako prisutnima obratio i župan virovitičko-podravski Igor Andrović.

– Zahvaljujem Josipu na suradnji i svemu što je napravio za školu, ali i za samu Pitomaču. Kao što je već rečeno, pred njim su sada neki novi izazovi, no vjerujem da će novi ravnatelj u najmanju ruku biti jednako dobar. Veselim se isto tako dobroj suradnji i nadamo se kako će ova škola i dalje ostati na ponos Virovitičko-podravskoj županiji- rekao je Andrović.

Prisutnima se na kraju i obratio novi ravnatelj Srednje škole Stjepana Sulimanca Pitomača Marko Marić koji će na svoju novu funkciju stupiti u siječnju 2023. godine.

– Dobio sam čast, odnosno izazov da nastavim iza jednog ovakvog čovjeka. To će biti izuzetno teško, ali vjerujem da ćemo napraviti neki novi iskorak, neke nove ideje, tako da nadam se da ćemo dobro surađivati. Svi se znamo dugi niz godina i hvala vam još jednom na svemu – za kraj je rekao novi ravnatelj škole Marko Marić.

Na današnjoj svečanoj sjednici Nastavničkog vijeća i primopredaji dužnosti, između ostalih, nazočili su i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović i njegov zamjenik Mario Klement, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Martina Bunić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Bojan Mijok, predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović te u ime načelnika općine Pitomača predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača Rikard Bakan.

