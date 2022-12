Uručene Povelje humanosti Osječko-baranjske županije: Oni čine život ljepšim, a i spašavaju živote

Dobitnici Povelje humanosti Osječko-baranjske županije, najvišeg javnog priznanja za humana djela učinjena na području naše županije, ove godine su Božidar Vrselja i Lions klub “Mursa” Osijek, te dobrovoljni darivatelji krvi David Gull, Ivan Cinkuš, Dražen Tomašić, Branko Horvat, Ivica Anić, Josip Pavlić, Miroslav Barić, Zoran Garaj, Tihomir Klasić, Dražen Medved, Zvonko Perger, Sanja Mitrović, Zlatko Rašić, Ivan Soldić, Siniša Markan, Matija Pap, Ivan Polak, Ivan Hodak i Miroslav Klemen.

Na prigodnoj svečanosti u sjedištu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Povelje humanosti dobitnicima je uručio zamjenik župana Mato Lukić.

– Dodjelom Povelja humanosti Osječko-baranjska županije na neki se način zahvaljujemo svim zaslužnima na njihovom djelovanju i doprinosu zajednici u kojoj živimo. Svi današnji dobitnici mogu svima nama biti uzor i primjer kako treba živjeti i djelovati. Veliki su uzor osobito mladim ljudima i generacijama koje dolaze i koji često znaju reći „pokažite nam kako se trebamo ponašati, živjeti i djelovati“. Isto tako zahvalni smo i svima koji su predložili dobitnike Povelje humanosti te prepoznali njihovu važnu ulogu u životu i zajednicama iz kojih dolaze. U današnje vrijeme značajan broj ljudi treba određenu vrstu pomoći, a ovi ljudi su svojim primjerom zaslužili Povelje kao mali znak pažnje za sve što čine te im zahvaljujem i u ime svih koje je njihova pomoć dotakla – rekao je zamjenik župana Mato Lukić.

Božidar Vrselja je dobitnik Povelje humanosti OBŽ za predanost u pobuđivanju solidarnosti i djelotvornosti kojima se promiču vrijednosti humanizma kao zaloga održanja društvene zajednice.

– Za dobivanje Povelje humanosti zaslužni su svi koji su bili uključeni u realizaciju različitih projekata naših udruga, od sponzora i donatora do svih uključenih u aktivnosti. Imali smo oko 180 projekata u devet godina djelovanja, u prosjeku 20 različitih akcija godišnje. I sve akcije su podjednako važne, sve su usmjerene ka drugima, onima koji ih trebaju, sve su napravljene sa srcem. Na jedan od projekata na koji smo posebno ponosni je sudjelovanje u organizaciji prijevoza djece s invaliditetom na more, za što smo kao udruga dobili i priznanje „Ponos Hrvatske“. Tu naglašavam da se od svih županija jedino župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić uključio i pristao financirati prijevoz djece na more, gdje smo im uz pomoć donatora osigurali smještaj. Najviše pomažemo državnim institucijama poput bolnica i domova, jer je tako sigurnije da će korist imati više djece, a sudjelujemo i u različitim edukacijama u školama, posebno na temu zlostavljanja, štetnosti interneta i slično, pomažemo vrtićima – kazao je Božidar Vrselja.

– Srce nam je puno, sretni smo i ponosni što u 25. godišnjici od kada Lions klub „Mursa“ postoji i djeluje u našoj županiji, imamo priliku dobiti ovako veliko priznanje za svoj rad. Naš klub pomaže ljudima u potrebi, bolnicama, SOS selu Ladimirevci, osobito pomažemo socijalno ugroženim obiteljima u Baranji i ostalima. U ime svih članica Kluba mogu reći da smo sretne, ponosne i zahvalne što imamo priliku i mogućnost pomagati jer u davanju je i primanje. Kad obogatiš druge, bilo materijalno ili duhovno, obogatiš i sebe i svoj život, pa osjećamo da što više dajemo to se i bolje osjećamo. Prošle godine najviše smo pomogli osječkom KBC-u kupnjom uređaja za doziranje dušikovog monoksida, i to putem humanitarne akcije kojom smo skupili više od 200.000 kuna za nabavku uređaja. Puno pomažemo i SOS selu Ladimirevci. Upravo smo za 64 štićenika osigurali besplatnu vožnju božićnim tramvajem, a narednih dana ispunjavamo njihove želje za božićne paketiće. Pomažemo obiteljima koje teško žive u Baranji, jednoj od regija u kojoj je rizik od siromaštva izuzetno velik, Ukrajini i svima kojima je naša pomoć potrebna – istaknula je Dajana Gašo Sokač, predsjednica Lions kluba “Mursa”.

Ostali dobitnici nagrađeni su za višestruko dobrovoljno darivanje krvi kojom se omogućava izlječenje bolesnih i povrijeđenih.

-Naši dobrovoljni darivatelji života su humanitarni junaci, a teško je izračunati koliko su života spasili – istaknuto je prilikom uručenja Povelja.

(www.icv.hr, tj)