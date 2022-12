Vatrogasac Saša iz Voćina: Avion je bio u plamenu, nakon što smo požar ugasili, dežurali smo do kasnih noćnih sati

U Voćinu, u čijoj se blizini jučer oko 14 sati srušio vojni avion MIG-21, razgovarali smo i sa Sašom Pejanovićem, članom DVD-a Voćin. Ovaj DVD je uz policijske službenike i načelnika PU Virovitičko-podravske te HGSS bio prvi na mjestu događaja. Kaže kako su kolege odmah krenule u potragu za pilotima kao i avionom.

-S navalnim vozilom smo izašli i pristupili gašenju požara jer je avion bio u plamenu. To je nepristupačno područje, ali mi dobro poznajemo ovaj kraj, tako da smo brzo reagirali. Na mjestu događaja bili smo kroz nekih 10,15 minuta. Avion se raspao na dva dijela. Možemo reći da su trup i nos bili udaljeni tridesetak metara. Trebalo nam je 5 do 10 minuta da ugasimo plamen, s tim da smo ostali dežurati do kasnih noćnih sati – ispričao nam je S. Pejanović.

Jedan od onih koji su također bili na mjestu događaja je šumar i lovac Dalibor Lipovac iz Četekovca. Jovanovica, šumski predio u koji je pao MIG-21 jučer, jako dobro poznaje pa je išao sa žurnim službama. Kaže da su padom aviona bili svi iznenađeni jer je riječ o nesvakidašnjem događaju, ali da su svi sretni što su piloti dobro i što nije bilo neke veće štete.

-Bio sam na licu mjesta, drago mi je da su oba pilota dobro i zaista se nadam da se ovako nešto više neće dogoditi – kaže Dalibor Lipovac. (www.icv.hr)