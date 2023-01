Anušić protiv smjene bivše ministrice Tramišak, ali za Vladu RH: Nema riječi o rušenju, “novi” ministar je dobrodošao u OBŽ, projekti idu dalje

Osječko-baranjski župan i potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić danas je u izjavi novinarama ispred županijske zgrade, na Trgu A. Starčevića u Osijeku, dao izjavu te ponovio da se ne slaže sa smjenom ministrice Nataše Tramišak, da tu smjenu smatra nepotrebnom, ali da je predsjednik Vlade taj koji bira svoje suradnike te da neće rušiti stranku.

No, naglasio je kako odlaskom Tramišak, pet slavonskih županija nema niti jednog “svog” ministra u Vladi RH.

Anušić je glasao protiv smjene ministrice Tramišak, a zašto je smijenjena, kaže, to treba pitati premijera.

To je isto odgovorio i na upit je li razlog za smjenu to što ministrica nije htjela produžiti ugovor s tvrtkom “Omega Software”.

– To nije pitanje za mene, već za premijera – kazao je.

Odgovorio je i kako ne smatra da je razrješenje Tramišak “provokacija na njegov račun od strane premijera”.

Novinarima je odgovorio da neće rušiti stranku čiju je županijsku organizaciju od 2014., kada je došao na čelo, digao iz pepela, a po prvi puta u povijesti, ta je stranka osvojila Grad Osijek, što je dodatan uspijeh.

– Za javnost bi bilo zanimljivo da mi sada krenemo rušiti Vladu i otkazivati povjerenje Vladi u Saboru, no ja to napraviti neću – rekao je Anušić.

– Osam mandata na zadnjim parlamentarnim izborima pokazuje da smo u dobrom smjeru vodili HDZ. Neću sve to urušiti preko noći, jer bi upravo to bio interes nekoga, da to napravimo i onda završimo van stranačke organizacije. Ja to neću napraviti – dodao je.

Na pitanje o međusobnom povjerenju s premijerom Plenkovićem odgovorio je kako ima potpuno povjerenje u premijera, a ako premijer nema povjerenje u njega, spreman je odstupiti s mjesta potpredsjednika stranke

Potvrdio je kako će bivša ministrica Tramišak u Sabor, ali su joj otvorena i vrata Županije u kojoj može raditi po nekoj drugoj osnovi s obzirom da ne može ostvarivati dvije plaće.

Na upit novinara hoće li zbog smjene ministrice, koja je slovila za jednu od najsposobnijih u Vladi RH, biračko tijelo “kazniti” HDZ na slijedećim izborima, Anušić je odgovorio kako će birači imati priliku glasati za Natašu Tramišak.

Na upit da li je novi ministar regionalnog razvoja i EU fondova dobrodošao u županiju, Anušić je potvrdno odgovorio te istaknuo kako očekuje da će s ministrom surađivati “neovisno o stranačkoj regionalnoj pripadnosti”.

Na upit hoće li ova smjena usporiti projekte Osječko-baranjske županije, Anušić je istaknuo kako to neće i ne smije usporiti županijske projekte, koji se odvijaju predviđenim tijekom.

– Radimo sustavno i planski, te pripremamo brojne projekte. Krenuli smo uzlaznom putanjom jer smo promijenili politiku koja je do tada egzistirala, koja je bila isključivo politikanstvo najtežeg oblika i nije ništa dobrog donijela Slavoniji. Ja tu politiku neću vraćati. Ako treba bit ću kolateralna žrtva u svemu, ali Slavonija i Osječko-baranjska županija sigurno neće biti žrtve – poručio je osječko-baranjski župan.

