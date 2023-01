“Bitno je imati san – nogomet nas povezuje”: Škola nogometa Suhopolje poziva sve zainteresirane djevojčice i dječake na upis u nogometni klub

Škola nogometa Suhopolje poziva sve zainteresirane dječake i djevojčice s navršenih 5 ili više godina im se pridruže i započnu svoj nogometni put u njihovoj školi nogometa!

Treninzi koje vode treneri s iskustvom u radu s djecom održavaju se u dvorani OŠ Suhopolje, a raspoređeni su po kategorijama.

U-7 (2016. i 2017. godište)

– utorak od 16.50 do 18 sati

– četvrtak od 18 do 19.20 sati

– petak od 16.30 do 17.50 sati

U-9 (2014. i 2015. godište)

– utorak i četvrtak od 18 do 19.20 sati

– petak od 16.30 do 17.50 sati

U-11 (2012. i 2013. godište)

– utorak od 19.30 do 21 sat

– petak od 18 do 19.20 sati

U-13 (2010. i 2011. godište)

– ponedjeljak i četvrtak od 19.30 do 21 sat

U-15 (2008. i 2009. godište)

– srijeda i petak od 19.30 do 21 sat

Sve detaljnije informacije vezane uz upis u Školu nogometa možete potražiti i na Facebook stranici Nogometnog kluba Suhopolje.

(www.icv.hr, NK Suhopolje)